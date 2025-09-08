Leclerc-Verstappen, c'era una volta un duello tra fenomeni. Poi è arrivata la Ferrari

Questa volta, il miracolo non riesce. Davanti al pubblico di Monza, Charles Leclerc non riesce a superare i limiti della SF-25 e si deve accontentare, ancora una volta, di stare giù dal podio. Lo scorso anno, un capolavoro con la gestione delle gomme, unito all’azzardo della sosta unica, gli aveva permesso di riuscire nell’impresa di tagliare il traguardo per primo dopo essere partito dalla quarta posizione. Esattamente come ieri. E infatti Charles ci crede, lotta come un l