Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ferrari, ora Leclerc è a un bivio: svolta nel 2026 o addio?

L’impossibilità di lottare per vincere finora mortifica il talento del monegasco, che potrebbe cominciare a guardarsi intorno: la situazione
Ferrari, ora Leclerc è a un bivio: svolta nel 2026 o addio?© Getty Images
Roale
1 min

Se nemmeno a Monza riesce il miracolo, allora le cose si fanno davvero dure. L’ultimo weekend di Formula 1 ha visto, ancora una volta, una Ferrari impossibilitata a lottare per le posizioni di vertice. Il distacco dalle McLaren, per una volta contenuto, è solo uno specchietto per le allodole, sia perché il tempio della velo

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte