Disastro Ferrari nelle qualifiche di Baku: Hamilton eliminato in Q2, Leclerc a muro. Dove saranno in griglia di partenza

Hamilton, la posizione di partenza nel GP Baku

Lewis partirà dalla 12ª posizione della griglia di partenza del GP dell'Azerbaijan. Il pilota della Ferrari é stato eliminato nella seconda sessione di qualifiche, dopo che aveva registrato il miglior tempo delle prove libere del venerdì, rimanendo dietro a Tsunoda e Alonso. Per l'inglese è purtroppo la quarta eliminazione in Q2 dell'anno, la prima da Ungheria 2025. "Avrei potuto fare decismante meglio, cercare di migliorarmi già in Q1 (con gomma soft e non media, come gli avversari). Non avevo velocità, sono stato decisamente sfortunato con la gestione delle gomme. Sono davvero dipsiaciuto perché non vorrei deludere i tifosi e avrei voluto fare un buona prestazione per i ragazzi del team e non solo", ha detto Hamilton a fine qualiche.

Leclerc, dove partirà in Azerbaijan

Sabato sfortunatissimo anche per Charles. L'unico pilota del Cavallino rimasto in pista è finito contro le barriera al suo primo tentativo di attacco, perdendo la sua monoposto. Leclerc scatterà quindi dalla decima posizione nella gara della domenica, con le McLaren che potrebbero vincere il titolo Costruttori del Mondiale 2025, con sette GP d'anticipo. A Norris e Piastri però serve una doppietta alla bandiera a scacchi e quindi una grande rimonta dal 7° e 8° posto: un risultato non facile visto che sarà Verstappen a partire dalla pole position, davanti a Sainz e Lawson.