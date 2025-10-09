Elkann, l'annuncio sulla Ferrari che tutti aspettavano: "È una questione personale"

Elkann, il messaggio ai tifosi: "Mi impegno..."

"Mi impegno in qualità di presidente, di azionista di maggioranza, e soprattutto nel nome di una passione che per me dura da tutta una vita: quella per Ferrari. Mi impegno affinché ogni decisione che prediamo vada a rafforzare l'unicità di Ferrari. Mi impegno nei confronti dei nostri collaboratori, il cui talento e la cui dedizione sono la più grande garanzia del nostro futuro. Mi impegno nei confronti dei nostri amati Ferraristi che ci affidano i loro sogni. Mi impegno inoltre nei confronti dei nostri fedeli tifosi, che sono ansiosi di vederci vincere in Formula 1 come già stiamo facendo nelle gare di endurance. A tal proposito, è con orgoglio che abbiamo fatto per sempre nostro il trofeo della 24 Ore di Le Mans, a seguito della terza vittoria consecutiva di quest'anno. Ma il mio impegno - conclude il numero uno della Rossa - è rivolto anche a voi, ai nostri partner e alla community Ferrari, che condividete con noi la convinzione che Ferrari non sia solo un'azienda, ma una forza vitale e irrefrenabile. Ferrari non ha mai scelto la strada più facile, bensì quella più significativa. Continueremo quindi a investire, a innovare e a costruire. Continueremo ad attrarre e a formare persone straordinarie e continueremo a dare prova, anno dopo anno, dell'unicità Ferrari".