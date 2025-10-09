Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Elkann, l'annuncio sulla Ferrari che tutti aspettavano: "È una questione personale"

Durante il suo discorso in apertura del Capital Markets Day, il numero uno di Maranello rivolge un chiaro messaggio ai tifosi: ecco cosa ha detto
2 min

"Che sia ben chiaro: questa per me è una questione personale". Queste le parole di John Elkann durante il suo discorso in apertura del Capital Markets Day, in corso oggi a Maranello. Il presidente della Ferrari ha rivolto un messaggio, tanto atteso, a tutti i ferraristi, dai dipendenti ai tifosi.

Elkann, il messaggio ai tifosi: "Mi impegno..."

"Mi impegno in qualità di presidente, di azionista di maggioranza, e soprattutto nel nome di una passione che per me dura da tutta una vita: quella per Ferrari. Mi impegno affinché ogni decisione che prediamo vada a rafforzare l'unicità di Ferrari. Mi impegno nei confronti dei nostri collaboratori, il cui talento e la cui dedizione sono la più grande garanzia del nostro futuro. Mi impegno nei confronti dei nostri amati Ferraristi che ci affidano i loro sogni. Mi impegno inoltre nei confronti dei nostri fedeli tifosi, che sono ansiosi di vederci vincere in Formula 1 come già stiamo facendo nelle gare di endurance. A tal proposito, è con orgoglio che abbiamo fatto per sempre nostro il trofeo della 24 Ore di Le Mans, a seguito della terza vittoria consecutiva di quest'anno. Ma il mio impegno - conclude il numero uno della Rossa - è rivolto anche a voi, ai nostri partner e alla community Ferrari, che condividete con noi la convinzione che Ferrari non sia solo un'azienda, ma una forza vitale e irrefrenabile. Ferrari non ha mai scelto la strada più facile, bensì quella più significativa. Continueremo quindi a investire, a innovare e a costruire. Continueremo ad attrarre e a formare persone straordinarie e continueremo a dare prova, anno dopo anno, dell'unicità Ferrari".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ferrari

Da non perdere

Ora la Ferrari è sparitaLeclerc-Sainz, che disavventura