lunedì 3 novembre 2025
La profezia di Lewis Hamilton sul matrimonio di Charles Leclerc: ecco cosa aveva detto ad agosto

Dopo l'annuncio del pilota monegasco della Ferrari, in tanti hanno ricordato sui social una vecchia frase dell'inglese suo compagno di squadra: tutti i dettagli
Tags leclerc hamilton ferrari

ROMA - "Mr e Mrs Leclerc". Così, con un romantico post pubblicato sui propri profili social (in attesa di tornare in pista con la sua Ferrari in Brasile), Charles Leclerc ha annunciato le sue prossime nozze con la 23enne modella francese Alexandra Saint Mleux. E a molti è tornata in mente la 'profezia' di Lewis Hamilton, compagno di scuderia del pilota monegasco.

Ferrari, la 'profezia' di Hamilton sulle nozze di Leclerc

Era agosto infatti quando, sul palco del Gp d'Ungheria, l'inglese disse a Leclerc: "Tante persone si stanno sposando, tu sarai il prossimo...". Una 'profezia', quella di Hamilton, che ha tardato poco ad avversarsi e lo stesso Lewis è stato tra i primi a felicitarsi con il monegasco: "Congratulazioni bro" ha scritto tra i commenti del suo post su Instagram. "Congrats!" anche da Oscar Piastri della McLaren; "Yesssss" è stata invece la reazione dell'ex ferrarista Carlos Sainz, in passato compagno di squadra di Leclerc e oggi alla Williams. "Notizia fantastica, congratulazioni", ha scritto invece la Ferrari e anche la Alpine ha voluto congratularsi.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

