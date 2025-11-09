Corriere dello Sport.it
domenica 9 novembre 2025
Clamoroso doppio ritiro Ferrari in Brasile: Interlagos si trasforma in un incubo per Leclerc e Hamilton

Una giornata da dimenticare per i due piloti: già una volta in questa disastrata stagione c'era stato un ritiro doppio, ecco dove
1 min

Un disastro sotto tutti i punti di vista. La Ferrari esce con le ossa rotte dal Gran Premio di Interlagos. Dopo il ritiro di Charles Leclerc al 7° giro, a causa di una sfortunata carambola in curva 1 causata da Andrea Kimi Antonelli (a sua volta centrato da Piastri), anche per Lewis Hamilton la gara si è conclusa in anticipo al giro 38, dopo essere stato coinvolto in un incidente al via che aveva già compromesso la sua monoposto al via con Colapinto.

Da quando non c'era stato un doppio ritiro per la Ferrari

Profondo Rosso per la Ferrari, quindi, con il secondo doppio ritiro stagionale dopo quello in Olanda dello scorso agosto. Sommati alla doppia squalifica in Cina a marzo (secondo gp): mai prima d'ora una stagione era stata così ricca di doppi risultati negativi per il Cavallino. Inoltre è il primo ritiro in Brasile per Hamilton dal 2012, quando fu speronato da Hulkenberg. Da allora si era sempre classificato nei primi 10. Stavolta è andata differentemente, purtroppo per Vasseur. 

