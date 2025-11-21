Hamilton e Leclerc, è arrivata la risposta a Elkann: la frase che dribbla tutte le accuse

Uno strato di caramello, neanche salato, ha coperto ieri le dichiarazioni di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, chiamati a reagire alla dura uscita di John Elkann: «I piloti pensino di più a guidare e parlino di meno». I due sono stati più abili del loro presidente e hanno assecondato ogni sua parola, di fatto evitando di entrare nel merito del capo d’accusa. Hamilton – il vero destinatario dell’uscita – ha anche scherzato sul fatto che sì, «sono anche disposto a fare meno interviste», ma sa bene che il rimprovero si riferiva alla qualità di certe comunicazioni (non necessariamente pubbliche) e non alla quantità. «Sento Elkann tutte le settimane – ha dichiarato Lewis – Non è stata una stagione facile, ma le mie motivazioni sono intatte e sono pronto a scalare la montagna che abbiamo davanti. Io stesso sono stupito della mia resilienza: non è certo la stagione dei sogni, ma sono sicuro che ricostruiremo ciò che serve per riportare la Ferrari a vincere».

Mai così forte

A Hamilton è stata anche rivolta una domanda relativa alla cultura del capro espiatorio che vigerebbe in Ferrari. «Io non avverto questa ricerca dei colpevoli, siamo tutti sulla stessa barca e ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità. Io sono ancora super-convinto della scelta di approdare alla Ferrari (a oltre 50 milioni all’anno, francamente, sarebbe difficile sostenere il contrario, ndr) Nelle difficoltà imparo molto: non mi sono mai sentito così forte, e l’obiettivo è cercare di chiudere la stagione al meglio possibile». L’occasione è offerta da Las Vegas, pista senza i curvoni veloci indigesti alla SF-25: nella notte italiana sono tutti scesi in pista per la prima giornata di prove libere in vista delle qualificazioni (domattina alle 5).

Tutti allineati

Leclerc, sul tema del rimprovero di Elkann, s’è mosso lateralmente con veronica da matador e ha fatto capire due cose: primo, che non ce l’avesse con lui; secondo, che la sua intesa con Elkann sia totale. «Con John ci conosciamo da tanti anni e il rapporto è ottimo. È una persona ambiziosa e vuole spingere tutti a dare il massimo. Siamo tutti allineati per riportare la Ferrari al vertice». Ha osservato Jenson Button: Elkann non avrebbe dovuto mettere in piazza il problema, ma parlarne privatamente e direttamente con i piloti. Sul punto Leclerc ha osservato: «John vuole sempre il massimo e ha mandato quel tipo di messaggio in quel modo, ma l’interpretazione delle sue parole mi interessa poco, l’importante è ciò che ci ha detto per migliorare come squadra. È questa la nostra priorità». Leclerc ha anche rivelato di essere stato avvisato in anticipo da Elkann su quel che avrebbe detto: «Mi ha avvertito che il messaggio che voleva mandare era positivo».

I nodi rimangono

Insomma risposte tese a rassicurare, che però lasciano aperti i faldoni con le pratiche più critiche, tutte da risolvere: la macchina di quest’anno è stata sbagliata, Hamilton non va e solleva questioni su un mare di cose che dovrebbero cambiare all’interno dell’organizzazione, il management di Leclerc fiuta il vento e parla con Aston Martin e Mercedes, in squadra manca coesione, la gestione e la pessima comunicazione di Fred Vasseur fanno levare i sopraccigli. Su tutto ciò si può spennellare il miele, ma tutti attendiamo sempre che torni la vera Ferrari.