Hamilton incredulo dopo la Sprint disastrosa in Qatar, il team radio: “Non so come abbiamo fatto…”

Un disastro. Lewis Hamilton ha chiuso al 17° posto la Sprint Race nel GP del Qatar dopo essere partito dalla pitlane, tra gli ultimi. Insomma, va tutto storto in casa Ferrari . Basta ascoltare gli scambi con il Team Radio. Il dialogo con l'ingegnere di pista, Riccardo Adami, dice molto. "P17. Grazie per i cambi fatti al volante, buona raccolta dati per noi", è la comunicazione che arriva dai box. La reazione del britannico è sarcastisca: "Non so come abbiamo fatto, ma la macchina è peggiorata". E poi solo silenzio. Ancora Hamilton: "Com'era il mio passo rispetto agli altri piloti?". Adami gli risponde limitandosi a elencare una serie di dati: "Noi 25.9, Hulkenberg 25.7, Ocon 26.0". E poi di nuovo un assordante silenzio.

Hamilton a fine gara

"Ora mi piacerebbe essere sulla spiaggia a fare surf o sulle montagne. Sicuramente è stata un'annata molto difficile, non vedo l'ora di rivedere la mia famiglia e di recuperare le energie. La notte scorsa sono stato sveglio fino a tardi per capire come migliorare, sto pensando alle proposte da fare al team. Provo dolore pensando alle persone che sono in fabbrica visti i risultati. Non è che non ci sia impegno, stiamo facendo il massimo. Nonostante tutto c'è ancora positività", ha detto Hamilton dopo la disastro prova in Qatar.