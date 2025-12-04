Corriere dello Sport.it
Leclerc spiazza i tifosi Ferrari: "È stata una stagione positiva". Poi però si spiega meglio

Il pilota monegasco analizza la stagione sua e del Team: "Ecco cosa si deve migliorare"
2 min

“E' stata una stagione positiva". Le parole di Charles Leclerc hanno stupito molti tifosi della Ferrari, che sui social hanno mostrato incredulità dopo aver letto le sue dichiarazioni. Il pilota monegasco, nel corso della conferenza stampa ad Abu Dhabi, ha fatto il punto della situazione, ed ha analizzato la sua stagione. Leclerc ha chiarito il senso del suo discorso: si è detto soddisfatto del suo lavoro, non delle prestazioni della macchina. "A livello personale sono soddisfatto, è stata una stagione positiva dal mio punto di vista. Sono felice del mio lavoro, ma purtroppo le prestazioni non sono al livello che dovrebbero essere. Non sono soddisfatto dei risultati e delle prestazioni che abbiamo mostrato, specialmente dopo un anno concluso molto bene e che ha prodotto aspettative ben diverse sul 2025“, ha detto.

Leclerc, il futuro della Ferrari e le prestazioni

Leclerc torna sulla stagione della Ferrari: “Penso che a livello di prestazioni in pista, anche da parte del team, siamo andati bene. Alla fine è mancata la prestazione della vettura, dunque spero che l’anno prossimo sia migliore“. Poi spera in un miglioramento delle prestazioni generali, rispetto a quanto visto nel Gran Premio del Qatar: "Abbiamo un’idea di quello che avremmo potuto provare, però avere una soluzione è un’altra storia. Non abbiamo una soluzione al 100% per i problemi, abbiamo alcune idee su ciò che non abbiamo provato durante il weekend. Chiaramente abbiamo sbagliato qualcosa. Sicuramente le nostre difficoltà sono state accentuate dalla pista, che non è mai stata adatta alle nostre caratteristiche. Però non ci siamo espressi al livello che avremmo potuto raggiungere. Quindi mi aspetto per questo weekend di tornare al livello che ci compete, probabilmente quello della terza forza“.

