Leclerc spiazza i tifosi Ferrari: "È stata una stagione positiva". Poi però si spiega meglio

“E' stata una stagione positiva". Le parole di Charles Leclerc hanno stupito molti tifosi della Ferrari, che sui social hanno mostrato incredulità dopo aver letto le sue dichiarazioni. Il pilota monegasco, nel corso della conferenza stampa ad Abu Dhabi, ha fatto il punto della situazione, ed ha analizzato la sua stagione. Leclerc ha chiarito il senso del suo discorso: si è detto soddisfatto del suo lavoro, non delle prestazioni della macchina. "A livello personale sono soddisfatto, è stata una stagione positiva dal mio punto di vista. Sono felice del mio lavoro, ma purtroppo le prestazioni non sono al livello che dovrebbero essere. Non sono soddisfatto dei risultati e delle prestazioni che abbiamo mostrato, specialmente dopo un anno concluso molto bene e che ha prodotto aspettative ben diverse sul 2025“, ha detto.