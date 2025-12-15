Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
Leclerc e l'ultimatum alla Ferrari: "Vincere il Mondiale 2026? Sarà l'anno dell'ora o mai più..."

Reduce da una stagione deludente e senza vittorie, il monegasco guarda con impazienza al nuovo anno: "Sarà cruciale, l'intera squadra è enormemente motivata"
2 min
Tagsleclercferrari

"2026? Sarà l'anno dell'ora o mai più...". Così Charles Leclerc guarda alla prossima stagione alla guida della Ferrari, reduce da un'annata estremamente deludente, senza vittorie e con soli 7 podi. Gli enormi limiti della SF-25 hanno condizionato tutta la sua stagione, ma il monegasco guarda con fiducia al 2026, anno di 'rivoluzione' per la F1 con l'introduzione di un nuovo regolamento e di monoposto completamente diverse da quelle dell'era ad effetto suolo.

Leclerc ci crede: "Dimostreremo quello che la Ferrari è in grado di fare"

"Potremo avere una macchina in grado di vincere? Sì, ci credo - le parole di Leclerc in un'intervista a motorsport.com -. Il prossimo anno sarà cruciale: l'intera squadra è enormemente motivata per il 2026, perché avremo la grande chance di dimostrare quello che la Ferrari è in grado di fare. Spero davvero di poter cominciare questa nuova era con il piede giusto, perché sarà importante per l'intero quadriennio. Dopo 6 o 7 gare, potremo avere una buona idea di quali saranno le squadre che potranno dominare nei prossimi quattro anni". Poi ritorna sulla stagione appena conclusa, tra delusione rammarico: "Un'intera stagione senza vittorie è dura, non saprei dire se sia stata la peggiore della mia carriera. Cerco di dimenticarmi velocemente delle emozioni negative. Non so se sia la stagione più brutta in assoluto, ma è stata sicuramente molto deludente".

