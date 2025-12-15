Leclerc e l'ultimatum alla Ferrari: "Vincere il Mondiale 2026? Sarà l'anno dell'ora o mai più..."

Leclerc ci crede: "Dimostreremo quello che la Ferrari è in grado di fare"

"Potremo avere una macchina in grado di vincere? Sì, ci credo - le parole di Leclerc in un'intervista a motorsport.com -. Il prossimo anno sarà cruciale: l'intera squadra è enormemente motivata per il 2026, perché avremo la grande chance di dimostrare quello che la Ferrari è in grado di fare. Spero davvero di poter cominciare questa nuova era con il piede giusto, perché sarà importante per l'intero quadriennio. Dopo 6 o 7 gare, potremo avere una buona idea di quali saranno le squadre che potranno dominare nei prossimi quattro anni". Poi ritorna sulla stagione appena conclusa, tra delusione e rammarico: "Un'intera stagione senza vittorie è dura, non saprei dire se sia stata la peggiore della mia carriera. Cerco di dimenticarmi velocemente delle emozioni negative. Non so se sia la stagione più brutta in assoluto, ma è stata sicuramente molto deludente".