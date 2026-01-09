Corriere dello Sport.it
La Ferrari svela il nome della nuova monoposto per il Mondiale 2026

La Rossa dà le prime indicazioni sulla vettura di Leclerc ed Hamilton per la prossima stagione
TagsferrariFormula 1

MARANELLO (Modena) - In vista del prossimo Mondiale di Formula 1, la Ferrari ha svelato il nome della nuova monoposto che sarà a disposizione di Charles Leclerc e Lewis Hamilton: si chiamerà SF-26, secondo la nomenclatura tipica delle ultime stagioni, con l'acronimo di Scuderia Ferrari e l'anno della stagione di riferimento. "Una nuova era inizia con la SF-26", ha scritto la Scuderia di Maranello sui social. La monoposto sarà presentata il prossimo 23 gennaio, mentre a fine mese ci saranno i primi test a porte chiuse a Barcellona. Il debutto ufficiale è previsto nella prima gara della stagione a Melbourne, in Australia, nel weekend del 6-8 marzo.

