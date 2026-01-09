La Ferrari svela il nome della nuova monoposto per il Mondiale 2026

MARANELLO (Modena) - In vista del prossimo Mondiale di Formula 1, la Ferrari ha svelato il nome della nuova monoposto che sarà a disposizione di Charles Leclerc e Lewis Hamilton: si chiamerà SF-26, secondo la nomenclatura tipica delle ultime stagioni, con l'acronimo di Scuderia Ferrari e l'anno della stagione di riferimento. "Una nuova era inizia con la SF-26", ha scritto la Scuderia di Maranello sui social. La monoposto sarà presentata il prossimo 23 gennaio, mentre a fine mese ci saranno i primi test a porte chiuse a Barcellona. Il debutto ufficiale è previsto nella prima gara della stagione a Melbourne, in Australia, nel weekend del 6-8 marzo.