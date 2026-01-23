Nuova Ferrari SF-26 diretta: la presentazione e primi giri a Fiorano con Leclerc e Hamilton LIVE

11:46

Atteso Hamilton in pista

Hamilton scenderà in pista per due giri tra circa 15 minuti, poi è previsto un cambio di set-up e di pilota, con Leclerc pronto a prendere il volante.

11:37

Su i veli sulla nuova Ferrari

Svelata la nuova Ferrari: abitacolo bianco in stile “312”, richiamo diretto a una vettura entrata nella storia fin dal 1966. È questo il primo dettaglio che salta all’occhio osservando la SF-26, la monoposto con cui Leclerc e Hamiltonaffronteranno il Mondiale 2026.

11:14

Piloti in pista ma con una macchina… stradale

Hamilton e Leclerc sul circuito di Fiorano con una Ferrari Purosangue. I due piloti Ferrari testano l’asfalto prima di scendere in pista con la monoposto di Formula 1. Clima rigido, c’è nebbia. Tifosi già in estasi.

11:07

Ferrari, la delusione 2025

Nel 2025 il quarto posto nel Mondiale Costruttori, il quinto e sesto finale di Leclerc e Hamilton, zero vittorie e persino nessun podio per Lewis – evento mai accaduto in una carriera lunga quasi vent’anni – insieme alle scuse ripetute di Fred Vasseur e a certe posture spaesate dello stesso Hamilton, hanno restituito un quadro complessivo non all’altezza di un marchio più che amato, anzi venerato, come quello del Cavallino Rampante. Servirà ripartire.

10:57

Il padre della nuova Ferrari

C’è una differenza sostanziale rispetto al passato recente: se la monoposto 2025 era rimasta di fatto senza una firma tecnica, complice l’uscita in corsa di Enrico Cardile, questa volta il progetto ha un nome e un cognome ben definiti. La firma sulla nuova vettura è quella di Loïc Serra, ingegnere di scuola Mercedes, arrivato in Ferrari nel maggio 2024.

10:47

Tifosi in attesa

Intanto, a Fiorano, l’attesa si respira già nell’aria: dietro la rete del circuito sono presenti i primi tifosi Ferrari, pronti ad assistere ai primi giri della nuova vettura. Un appuntamento che si rinnova ogni anno e che rappresenta un rito immancabile per i ferraristi doc, sempre fedeli e puntuali quando la Rossa torna in pista

10:39

Cosa sappiamo sulla nuova Ferrari

Da tempo è noto che il progetto alla base della nuova monoposto porta il nome in codice 678, mentre la vettura con cui correranno Lewis Hamilton e Charles Leclerc si chiamerà SF-26, in linea con la continuità delle sigle adottate negli ultimi anni. Nel frattempo, il motore ha già preso vita: il primo avviamento risale infatti al 16 gennaio.

10:30

Alla scoperta della nuova Ferrari da Formula 1

Il giorno più atteso dai tifosi della Rossa è finalmente arrivato: oggi viene svelata la SF-26, la nuova monoposto con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton affronteranno il Mondiale di Formula 1 2026

Fiorano