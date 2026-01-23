Nuova Ferrari SF-26 diretta: la presentazione e primi giri a Fiorano con Leclerc e Hamilton LIVE
Oggi viene presentata la SF-26, svelata online alle 11:30 prima di scendere in pista a Fiorano poche ore più tardi, una monoposto che nasce con addosso tutta la pressione e l’urgenza di un riscatto atteso. Tutti gli aggiornamenti.
11:46
Atteso Hamilton in pista
Hamilton scenderà in pista per due giri tra circa 15 minuti, poi è previsto un cambio di set-up e di pilota, con Leclerc pronto a prendere il volante.
11:37
Su i veli sulla nuova Ferrari
Svelata la nuova Ferrari: abitacolo bianco in stile “312”, richiamo diretto a una vettura entrata nella storia fin dal 1966. È questo il primo dettaglio che salta all’occhio osservando la SF-26, la monoposto con cui Leclerc e Hamiltonaffronteranno il Mondiale 2026.
11:14
Piloti in pista ma con una macchina… stradale
Hamilton e Leclerc sul circuito di Fiorano con una Ferrari Purosangue. I due piloti Ferrari testano l’asfalto prima di scendere in pista con la monoposto di Formula 1. Clima rigido, c’è nebbia. Tifosi già in estasi.
11:07
Ferrari, la delusione 2025
Nel 2025 il quarto posto nel Mondiale Costruttori, il quinto e sesto finale di Leclerc e Hamilton, zero vittorie e persino nessun podio per Lewis – evento mai accaduto in una carriera lunga quasi vent’anni – insieme alle scuse ripetute di Fred Vasseur e a certe posture spaesate dello stesso Hamilton, hanno restituito un quadro complessivo non all’altezza di un marchio più che amato, anzi venerato, come quello del Cavallino Rampante. Servirà ripartire.
10:57
Il padre della nuova Ferrari
C’è una differenza sostanziale rispetto al passato recente: se la monoposto 2025 era rimasta di fatto senza una firma tecnica, complice l’uscita in corsa di Enrico Cardile, questa volta il progetto ha un nome e un cognome ben definiti. La firma sulla nuova vettura è quella di Loïc Serra, ingegnere di scuola Mercedes, arrivato in Ferrari nel maggio 2024.
10:47
Tifosi in attesa
Intanto, a Fiorano, l’attesa si respira già nell’aria: dietro la rete del circuito sono presenti i primi tifosi Ferrari, pronti ad assistere ai primi giri della nuova vettura. Un appuntamento che si rinnova ogni anno e che rappresenta un rito immancabile per i ferraristi doc, sempre fedeli e puntuali quando la Rossa torna in pista
10:39
Cosa sappiamo sulla nuova Ferrari
Da tempo è noto che il progetto alla base della nuova monoposto porta il nome in codice 678, mentre la vettura con cui correranno Lewis Hamilton e Charles Leclerc si chiamerà SF-26, in linea con la continuità delle sigle adottate negli ultimi anni. Nel frattempo, il motore ha già preso vita: il primo avviamento risale infatti al 16 gennaio.
10:30
Alla scoperta della nuova Ferrari da Formula 1
Il giorno più atteso dai tifosi della Rossa è finalmente arrivato: oggi viene svelata la SF-26, la nuova monoposto con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton affronteranno il Mondiale di Formula 1 2026
Fiorano