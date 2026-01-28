La frase di Hamilton sulla nuova Ferrari: "Potrebbe andare molto peggio..."

Sono i primi giorni di Leclerc e Hamilton a bordo della nuova Ferrari SF-26. Charles e Lewis hanno testato la Rossa a Barcellona sottoponendo la macchina alle prima impressioni: filtra già grande ottimismo. Dopo un'uscita dimostrativa a Fiorano, la scorsa settimana, ieri (martedì) la Ferrari ha fatto percorrere alla vettura i primi chilometri pre-stagionali sulla pista del Montmelò. Hamilton, in particolare, ha girato sempre sul bagnato: "È stata una giornata molto impegnativa, perché ha iniziato a piovere alle 10.30. Capire come far funzionare le gomme è stato davvero produttivo. Credo che tra tutti e due abbiamo fatto circa 120 giri. Considerando che erano sul bagnato e che c'era la bandiera rossa (per l'uscita di pista di Hadjar, ndr), penso che sia un risultato piuttosto solido, quindi sono davvero orgoglioso di tutti in fabbrica per aver portato la macchina a questo punto", ha spiegato Hamilton al sito della F1.