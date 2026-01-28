La frase di Hamilton sulla nuova Ferrari: "Potrebbe andare molto peggio..."
Sono i primi giorni di Leclerc e Hamilton a bordo della nuova Ferrari SF-26. Charles e Lewis hanno testato la Rossa a Barcellona sottoponendo la macchina alle prima impressioni: filtra già grande ottimismo. Dopo un'uscita dimostrativa a Fiorano, la scorsa settimana, ieri (martedì) la Ferrari ha fatto percorrere alla vettura i primi chilometri pre-stagionali sulla pista del Montmelò. Hamilton, in particolare, ha girato sempre sul bagnato: "È stata una giornata molto impegnativa, perché ha iniziato a piovere alle 10.30. Capire come far funzionare le gomme è stato davvero produttivo. Credo che tra tutti e due abbiamo fatto circa 120 giri. Considerando che erano sul bagnato e che c'era la bandiera rossa (per l'uscita di pista di Hadjar, ndr), penso che sia un risultato piuttosto solido, quindi sono davvero orgoglioso di tutti in fabbrica per aver portato la macchina a questo punto", ha spiegato Hamilton al sito della F1.
Hamilton: "Potrebbe andare molto peggio"
Hamilto ha aggiunto altri impressioni sulla SF-26: "Abbiamo ricevuto molte informazioni sulla vettura. Dobbiamo assolutamente continuare così, c'è molto, molto da fare, ma è stato un buon primo giorno. Voglio dire, potrebbe andare molto peggio. Arrivare a fine giornata senza troppi problemi importanti... Si tratta solo di piccoli miglioramenti che stiamo cercando di apportare". Ora Hamilton spera "di provare la macchina sull'asciutto, penso che sia utile per capire il bilanciamento". E poi "capire come utilizzare al meglio la batteria durante il giro, come ricaricarla e tutto il resto".