Hamilton entusiasta: "Questa Ferrari ha il mio dna". Poi la frase che fa sognare i tifosi

BAHRAIN - Primo giorno di test in Bahrain che regala solo sorrisi e speranza ai tifosi della Ferrari . La giornata è iniziata nel migliore dei modi, con la novità apparsa sulla SF-26 e poi il miglior tempo di Leclerc nella sessione mattutina. Poco dopo è stato il turno di Lewis Hamilton di alimentare i sogni dei tifosi della Rossa per questa nuova stagione.

Hamilton fa sognare i tifosi: "A questa Ferrari..."

"Le prestazioni della vettura finora mi entusiasmano davvero - le prime parole di Hamilton prima di iniziare la sessione pomeridiana di test -. Lavorare con questa nuova generazione di auto è un'esperienza molto diversa, quindi stiamo cercando di capire tutto da zero, in tempo reale". Poi la frase che fa sognare i tifosi e regala entusiasmo: "L'anno scorso ho dovuto gareggiare con un'auto che ho ereditato da qualcun altro (Sainz ndr.). Ma la vettura di quest'anno è un modello a cui ho contribuito personalmente nello sviluppo, fornendo degli input al simulatore negli ultimi 8-10 mesi. Questa Ferrari ha il mio DNA, quindi mi sento molto più legato a questa vettura".