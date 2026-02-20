La partenza lampo e la 'Macarena': ecco perché i test stanno facendo sognare i tifosi della Ferrari

BAHRAIN - La stagione non è ancora ufficialmente iniziata ed è ancora presto per iniziare a sognare, ma la Ferrari sta impressionando tifosi e rivali durante i test invernali in Bahrain . Impossibile rimanere impassibili davanti alle numerose novità portate in pista dal team di Maranello, con la nuova ala presentata nel primo giorno di test e le parole entusiaste di Hamilton ad alimentare ancora di più le speranze.

Vasseur presenta la 'Macarena': di cosa si tratta

Il flap aerodinamico sul tubo di scarico ha sorpreso un po' tutti, ma nel secondo giorno di test la Ferrari ha deciso di mostrare ancora di più. Gli appassionati di tutto il mondo sono rimasti increduli durante la sessione pomeridiana con Hamilton nella SF-26: l'inglese esce dalla curva a prende velocità sul rettilineo, attiva il nuovo sistema aerodinamico e la sua ala si gira al contrario. Un movimento mai visto prima, opposto a quello del famoso DRS che è stato abbandonato proprio dopo l'ultima stagione con il passaggio al nuovo regolamento. Al punto che in molti hanno sospettato di un possibile problema tecnico. Ma non c'è nessun errore, Vasseur, il team principal della Ferrari, ha confermato che si tratta di una soluzione voluta, dandole poi l'ironico nome di 'Macarena', in riferimento al giro completo compiuto dall'ala mobile. Un'altra grande novità che preoccupa i team rivali e che, con il poco tempo rimasto a disposizione, non può essere copiata.

Hamilton, che partenza! E i tifosi Ferrari già sognano

Il pomeriggio della Ferrari non si è fermato lì e anzi poco dopo è arrivato uno dei momenti più virali di tutta questa sessione di test. Come previsto nelle regole di questi test inverali, dopo la fine del tempo a disposizione le vetture si sono disposte sulla griglia di partenza per una simulazione di partenza, completa di semafori e massima velocità verso curva 1. Le monoposto si sistemano e allo spegnimento dei semafori scattano. Ed è proprio lì che diventa difficile per i tifosi della Ferrari non sognare: Hamilton parte e 'brucia' tutte le vetture rivali, scattando ad una velocità nettamente superiore rispetto alle altre monoposto e arrivando facilmente in prima posizione all'inizio di curva 1. Manca ancora un po' di tempo all'inizio della stagione e si tratta solo di test, ma come si può non sognare vedendo cosa sta portando in pista la Rossa? Si può solo aspettare l'8 marzo, prima gara della stagione a Melbourne, per scoprire se la Ferrari andrà veramente forte come sembra.