Gp d'Australia, Vasseur carica la Ferrari: "Ecco cosa servirà a Melbourne"

Cresce l'attesa per il Gran Premio d'Australia , appuntamento che - dal 6 all'8 marzo - inaugurerà la stagione 2026 di Formula 1 . Chi vuole iniziare il Mondiale con il piede giusto è la Ferrari , come sottolineato dal Team Principal della rossa, Frederic Vasseur : "Melbourne sarà la prima vera occasione per valutare la nostra competitività rispetto agli avversari", ha sottolineato il francese. Quello che sta per iniziare è infatti un campionato destinato a segnare una svolta epocale nella storia della Formula 1 : i nuovi regolamenti tecnici - che introducono cambiamenti radicali a livello di power unit, aerodinamica, telaio e gestione energetica - rappresentano la più grande rivoluzione degli ultimi decenni.

Ferrari, Vasseur: "Molte incognite ma..."

"I test in Bahrain - spiega il TP ferrarista - ci hanno permesso di completare un buon numero di chilometri e raccogliere dati preziosi per migliorare la nostra comprensione della SF-26. Abbiamo lavorato in modo metodico su diverse aree chiave e raccolto molte informazioni utili. Le condizioni dei test non sono mai del tutto rappresentative. Come sempre a inizio stagione, ci sono molte incognite: noi affronteremo il weekend con concentrazione e umiltà".