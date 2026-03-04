Hamilton e la promessa che fa sognare i tifosi della Ferrari: "Sono ancora affamato..."

"Tutto è iniziato con un sogno"

Hamilton si volta indietro, 7 titoli mondiali, 105 gp vinti, 104 pole ottenute, e rivendica la sua caparbietà nel raggiungere obiettivi per molti impensabili: "Venti stagioni da pilota di F1. È difficile anche solo comprendere la realtà di quel numero. Tutto è iniziato con un sogno. Un sogno che alcuni definivano ridicolo e che dicevano non avrebbe mai portato a nulla. Nonostante ciò, il sogno non è mai cambiato e non ho mai smesso di inseguirlo. Un sogno deve essere accompagnato dall'azione e, soprattutto, dalla convinzione. Una convinzione che non si rompe, a prescindere da ciò che ti viene sbattuto in faccia o da ciò che affronti. Ci saranno sempre persone che dubitano di te, persone che cercano di bloccarti, ma non puoi mai smettere di lottare".