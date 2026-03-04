Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Hamilton e la promessa che fa sognare i tifosi della Ferrari: "Sono ancora affamato..."

Il campione britannico, alla ventesima stagione in F1, garantisce: "Tutto è iniziato con un sogno, che non ho mai smesso di insueguire"
TagsF1ferrarihamilton

"Sono ancora qui, 20 anni dopo, ancora in piedi, ancora affamato, ancora concentrato sul sogno. Senza freni". Così Lewis Hamilton chiude il lungo messaggio pubblicato sul suo profilo ig e che fa fremere i tifosi della Ferrari, ancora disposti a puntare sulla leggenda britannica per vedere la Rossa tornare a trionfare.

"Tutto è iniziato con un sogno"

Hamilton si volta indietro, 7 titoli mondiali, 105 gp vinti, 104 pole ottenute, e rivendica la sua caparbietà nel raggiungere obiettivi per molti impensabili: "Venti stagioni da pilota di F1. È difficile anche solo comprendere la realtà di quel numero. Tutto è iniziato con un sogno. Un sogno che alcuni definivano ridicolo e che dicevano non avrebbe mai portato a nulla. Nonostante ciò, il sogno non è mai cambiato e non ho mai smesso di inseguirlo. Un sogno deve essere accompagnato dall'azione e, soprattutto, dalla convinzione. Una convinzione che non si rompe, a prescindere da ciò che ti viene sbattuto in faccia o da ciò che affronti. Ci saranno sempre persone che dubitano di te, persone che cercano di bloccarti, ma non puoi mai smettere di lottare".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ferrari

"Quanti errori, ma hanno reso il viaggio più dolce"

Una carriera da incorniciare, non senza inciampi, che il campione inglese rivendica con orgoglio, come parte del suo percorso: "Vent'anni pieni di alti incredibili e bassi brutali, con più errori di quanti ne possa contare. Ma quegli errori hanno reso il viaggio ancora più dolce. Hai il potere del tuo destino. Tutto ciò di cui hai bisogno per avere successo è dentro di te. Avrai bisogno di aiuto lungo il cammino, come me, ma quella scintilla, quel fuoco, è già dentro di te".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ferrari

"Grato anche a chi ha dubitato e tentato di buttarmi giù"

Infine la promessa, che accende le speranze di Maranello: "Sarò eternamente grato per le lezioni, i momenti di tranquillità, il caos e le tante persone che mi hanno aiutato a inseguire e realizzare i miei sogni. Sono grato a chi ha dubitato e anche a chi ha cercato di buttarmi giù. Sono ancora qui, 20 anni dopo, ancora in piedi, ancora affamato, ancora concentrato sul sogno. Senza freni".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ferrari

"Sono ancora qui, 20 anni dopo, ancora in piedi, ancora affamato, ancora concentrato sul sogno. Senza freni". Così Lewis Hamilton chiude il lungo messaggio pubblicato sul suo profilo ig e che fa fremere i tifosi della Ferrari, ancora disposti a puntare sulla leggenda britannica per vedere la Rossa tornare a trionfare.

"Tutto è iniziato con un sogno"

Hamilton si volta indietro, 7 titoli mondiali, 105 gp vinti, 104 pole ottenute, e rivendica la sua caparbietà nel raggiungere obiettivi per molti impensabili: "Venti stagioni da pilota di F1. È difficile anche solo comprendere la realtà di quel numero. Tutto è iniziato con un sogno. Un sogno che alcuni definivano ridicolo e che dicevano non avrebbe mai portato a nulla. Nonostante ciò, il sogno non è mai cambiato e non ho mai smesso di inseguirlo. Un sogno deve essere accompagnato dall'azione e, soprattutto, dalla convinzione. Una convinzione che non si rompe, a prescindere da ciò che ti viene sbattuto in faccia o da ciò che affronti. Ci saranno sempre persone che dubitano di te, persone che cercano di bloccarti, ma non puoi mai smettere di lottare".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ferrari

Da non perdere

Piero Ferrari esclusivo: "Ora c'è la qualità"Hamilton e Kim Kardashian: la storia continua
1
Hamilton e la promessa che fa sognare i tifosi della Ferrari: "Sono ancora affamato..."
2
"Quanti errori, ma hanno reso il viaggio più dolce"
3
"Grato anche a chi ha dubitato e tentato di buttarmi giù"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS