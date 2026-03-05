Hamilton e la crisi del 2025: "Mi ero perso, ma ora sono affamato". Poi ringrazia ...gli haters

Al secondo anno in Ferrari, Lewis Hamilton riparte con fiducia in vista della nuova stagione di Formula 1, che parte in questo weekend a Melbourne con il Gran Premio d'Australia. Il 41enne pilota inglese vuole mettersi alle spalle la deludente scorsa stagione, vissuta quasi tutta da comprimario, alle spalle del compagno di squadra Leclerc: "È diverso dal primo anno ed è una sensazione molto più piacevole aver trascorso un anno con la squadra, comprendendone la cultura e trovando modi per lavorare insieme - precisa Hamilton, alla ventesima stagione in F1, nella conferenza stampa ufficiale del giovedì - abbiamo percorso un ottimo chilometraggio nei test invernali. Il team ha svolto un lavoro incredibile in fabbrica, ma anche nei test e abbiamo imparato molto dall'anno scorso. Ci stiamo lasciando alle spalle gli aspetti negativi e andiamo avanti con quelli positivi".

La crisi del 2025

Hamilton ammette di aver vissuto momenti di crisi nel 2025, ormai superati anche grazie alle critiche: "Riscoprire me stesso è stato un fattore importante. Come ho detto in uno dei miei post, per un attimo ho perso di vista chi ero, e quella persona se n'è andata, quindi non la rivedrete più. Ci saranno sempre persone che dubiteranno di te, persone che cercheranno di bloccarti, ma non puoi mai smettere di lottare. Sono grato anche a chi ha dubitato e a chi ha cercato di buttarmi giù. Sono ancora qui, 20 anni dopo, ancora in piedi, ancora affamato, ancora concentrato sul sogno. Senza freni". Con rinnovate ambizioni in rosso: "L'obiettivo è vincere. È per questo che stiamo lavorando. Ogni squadra lo fa, ma il nostro obiettivo è questo: sfruttare al massimo ogni opportunità, sperando di lottare nel gruppo di testa. Non lo sappiamo con certezza. La Mercedes è sembrata particolarmente veloce e non sono sicuro che la Red Bull si sia completamente mostrata, quindi è davvero emozionante. Ma, in ogni caso, sento di avere un grande gruppo di persone alle spalle".