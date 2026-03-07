Hamilton e Leclerc, prima la delusione per le qualifiche, poi la voglia di riscatto: "Ferrari, l'obiettivo in gara è uno solo..."

"Il risultato di oggi non è quello che volevamo o ci aspettavamo, perché abbiamo peccato dal punto di vista dell’esecuzione in una fase chiave. Tuttavia, la vettura è sembrata solida e pare evidente che ci sia più potenziale di quanto la posizione finale di oggi suggerisca. Ora si tratta di comprendere i problemi, mantenere la calma e cercare di ottenere il massimo dalla gara di domani". Con queste parole Lewis Hamilton , pilota della Ferrari, prova a tenere alto il morale del gruppo dopo le deludenti qualifiche del Gp d'Australia , prima tappa della nuova stagione di F1. "Mi aspettavo di più. In Q1 sembravo molto veloce, poi nel Q2 ho iniziato un giro e ho perso potenza. Da lì abbiamo perso il ritmo, ma avevamo il potenziale per fare terzo e quarto. Oggi per noi la cosa più difficile è stata gestire l'energia. Sorpassare sarà più difficile del solito, speriamo di fare una buona partenza". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport del pilota inglese dopo il settimo posto nelle qualifiche del Gp d'Australia.

Vasseur e l'analisi spietata dopo le qualifiche Ferrari

"E' stato un primo giorno di scuola caotico, la Mercedes oggi era su un altro pianeta nella gestione dell'energia, ma noi abbiamo fatto qualche errore ed é stato un peccato perché il terzo posto era a portata di mano". A parlare così a Sky Sport è Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, che ha riassunto le qualifiche del GP d'Australia, che vedrà Leclerc partire in seconda fila con il quarto tempo ed Hamilton in quarta fila con il settimo. "La partenza sarà un'altra sfida, dovremo fare un buon lavoro per cercare di partire bene. Se guardiamo alla velocità di punta vediamo che la Mercedes ha un vantaggio, ma siamo solo all'inizio", ha concluso Vasseur.

Delusione Leclerc: "Domani serve un'altra gara"

"Avevo detto che avevamo a cinque o sei decimi di ritardo da Mercedes e alla fine erano otto.Sono deluso perché il gap è importante e dobbiamo cercare di chiuderlo al più presto". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Charles Leclerc (Ferrari) dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gp d'Australia, primo appuntamento del Mondiale di F1 2026. "Abbiamo avuto qualche problema nella gestione dell'energia - prosegue il monegasco - ma fa parte del percorso con queste nuove macchine. Non è un problema nostro, è molto difficile ottimizzare l'energia. Speravo nel terzo posto e domani proveremo a prendercelo". "Oggi abbiamo avuto alcune difficoltà, come ci si poteva aspettare dalla prima qualifica con queste nuove vetture. C’è stato un problema con il deployment dell’energia in Q2, che è stato risolto non appena siamo rientrati in garage. Sfrutteremo quanto imparato oggi nelle prossime qualifiche. Per la gara è difficile fare previsioni: è il primo weekend di un nuovo ciclo regolamentare e credo che questo sarà un campionato che si vincerà sullo sviluppo. Siamo molto concentrati e cercheremo di estrarre tutto quello che possiamo dal nostro pacchetto attuale. Sarà interessante vedere come i vari team gestiranno la gara domani", ha aggiunto.