F1: La Ferrari pronta al 'ballo' in Cina con la nuova ala "Macarena"
Il primo Gran Premio della stagione ci lascia con alcune certezze, le novità apportate al regolamento non piacciono a nessuno, né ai tifosi, né ai piloti- Verstappen su tutti che si è scagliato contro le nuove regole- perché hanno trovato le gare meno avvincenti e i sorpassi erano stati definiti finti e molto macchinosi. La situazione si aggrava se guardando al primo GP dell'anno, quello in Australia, si nota che Russel, vincitore, sia arrivato a dare un distacco a Verstappen (6°) di 54,6 secondi e abbia doppiato di un giro Bearman 7° e di 15 giri l'ultimo classificato Stroll. La Ferrari per provare a smuovere la situazione e rendersi più competitiva ha provato ad apportare alcune modifiche che potrebbero permetterle di avvicinarsi ancora di più alla Mercedes che al momento sembra avere un passo gara completamente diverso da tutte le altre.
Gp di Cina: la Ferrari installa l'ala "Macarena" nelle FP1
Durante le prove pre-season in Bahrein, la Ferrari era scesa in pista con una novità che aveva lasciato tutti senza parole, non solo per l'innovazione apportata e per il fatto che a quel punto della stagione fosse praticamente impossibile per tutti provare a copiare, ma anche per lo strano nome che è stato attribuito all'innovazione dell'ala posteriore. Si tratta infatti, della famosa "Macarena" che la Ferrari installerà per le FP1 del Gran Premio di Cina.
Ala "Macarena": di cosa si tratta e come può aiutare la Ferrari
Già dopo la gara di Melbourne, Fred Vasseur aveva dichiarato che per la gara di Shangai ci sarebbero state delle modifiche alla vettura in quanto all'aerodinamicità; Il team principal del Cavallino, si riferiva proprio all'ala posteriore: la "Macarena" o "flip-flop" come l'aveva chiama Hamilton in una recente intervista. Il flap della "Macarena" a differenza dell'ala classica, ruota di 270 gradi, 180 gradi in più rispetto ai canonici 90, capovolgendosi ed aprendosi maggiormente rispetto a quella della concorrenza. Come riportato dal sito ufficiale della Formula 1, i benefici della nuova ala non sono ancora chiari al 100%, ma in casa Ferrari c'è molto ottimismo e a confermarlo è anche Hamilton che si è detto molto contento che l'innovazione sia stata apportata in tempi così veloci. Inoltre sarà importante vedere come l'innovazione potrà aiutare la Rossa ad avvicinarsi ancora di più alla Mercedes e metterle pressione.
Il primo Gran Premio della stagione ci lascia con alcune certezze, le novità apportate al regolamento non piacciono a nessuno, né ai tifosi, né ai piloti- Verstappen su tutti che si è scagliato contro le nuove regole- perché hanno trovato le gare meno avvincenti e i sorpassi erano stati definiti finti e molto macchinosi. La situazione si aggrava se guardando al primo GP dell'anno, quello in Australia, si nota che Russel, vincitore, sia arrivato a dare un distacco a Verstappen (6°) di 54,6 secondi e abbia doppiato di un giro Bearman 7° e di 15 giri l'ultimo classificato Stroll. La Ferrari per provare a smuovere la situazione e rendersi più competitiva ha provato ad apportare alcune modifiche che potrebbero permetterle di avvicinarsi ancora di più alla Mercedes che al momento sembra avere un passo gara completamente diverso da tutte le altre.
Gp di Cina: la Ferrari installa l'ala "Macarena" nelle FP1
Durante le prove pre-season in Bahrein, la Ferrari era scesa in pista con una novità che aveva lasciato tutti senza parole, non solo per l'innovazione apportata e per il fatto che a quel punto della stagione fosse praticamente impossibile per tutti provare a copiare, ma anche per lo strano nome che è stato attribuito all'innovazione dell'ala posteriore. Si tratta infatti, della famosa "Macarena" che la Ferrari installerà per le FP1 del Gran Premio di Cina.