F1: La Ferrari pronta al 'ballo' in Cina con la nuova ala "Macarena"

Il primo Gran Premio della stagione ci lascia con alcune certezze, le novità apportate al regolamento non piacciono a nessuno, né ai tifosi, né ai piloti- Verstappen su tutti che si è scagliato contro le nuove regole- perché hanno trovato le gare meno avvincenti e i sorpassi erano stati definiti finti e molto macchinosi. La situazione si aggrava se guardando al primo GP dell'anno, quello in Australia, si nota che Russel, vincitore, sia arrivato a dare un distacco a Verstappen (6°) di 54,6 secondi e abbia doppiato di un giro Bearman 7° e di 15 giri l'ultimo classificato Stroll. La Ferrari per provare a smuovere la situazione e rendersi più competitiva ha provato ad apportare alcune modifiche che potrebbero permetterle di avvicinarsi ancora di più alla Mercedes che al momento sembra avere un passo gara completamente diverso da tutte le altre.