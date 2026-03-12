Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Leclerc sbarca su Mario Kart: dalla frase in pista al siparietto della Ferrari, i social si scatenano

La Scuderia di Maranello scherza sulle ormai virali parole del monegasco durante il Gran Premio d'Australia con un post su 'X': tutti i dettagli
3 min
TagsleclercferrariMario Kart

"Sembra il fungo di Mario Kart...". Questo il team radio diventato virale di Charles Leclerc durante il Gran Premio d'Australia. Il monegasco aveva ricevuto l'ok da parte del muretto Ferrari di usare il tasto 'boost' per diversi secondi, reagendo in modo ironico al netto aumento di potenza da parte della sua SF-26. Una frase che ha fatto il giro dei web e su cui la 'Rossa' ha voluto scherzare di nuovo prima del prossimo weekend di gara.

Leclerc e Mario Kart: il siparietto della Ferrari sui social

La Ferrari e Leclerc sono già arrivati in Cina per il secondo Gran Premio della stagione, iniziando a prepararsi per scendere in pista nelle prove libere (ore 4.30 italiane nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo). Il monegasco ha già acceso la sua Ferrari, che ha scatenato i social con un divertente video postato su 'X'. Nella clip si vede Leclerc che attiva il display del suo volante, ovviamente censurato per non dare informazioni agli altri team, ma dopo pochi secondi l'immagine cambia e mostra una partita a Mario Kart 64, tra i capitoli più celebri dell'iconica saga. "Sembra il fungo di Mario Kart, ora sappiamo perché...", la frase ironica che accompagna il video sui social. La telecamera poi si gira e mostra il sorriso del pilota Ferrari, consapevole di quanto la sua citazione al gioco Nintendo sia diventata virale.

Anche Verstappen scherza: "Mi alleno su Mario Kart..."

Infatti, anche Max Verstappen ha ripreso il suo spunto, citando il celebre videogioco nella conferenza stampa prima del Gp di Cina: "Onestamente ho scambiato il simulatore con una Nintendo Switch, mi sto allenando su Mario Kart. Trovare i funghi sta andando abbastanza bene, i gusci blu sono un po' più difficili..".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

