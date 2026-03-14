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Leclerc si 'arrende' in Cina: "Sono davvero pessimo, dopo così tanti anni devo accettare..."

Dopo le qualifiche, il monegasco della Ferrari è parso molto sfiduciato per le sue prestazioni sul circuito di Shanghai: le sue parole
4 min
TagsGp Cinaferrarileclerc

Non sorride Charles Leclerc alla fine della qualifiche del Gp della Cina. Non è riuscito a piazzarsi sul podio dei migliori tre in Q3 e per questo è molto sfiduciato. Il pilota monegasco della Ferrari domani partirà in seconda fila, con il quarto tempo dietro al poleman più giovane di sempre in Formula 1 Kimi Antonelli (prima pole position in carriera con tanto di record), in prima fila insieme al compagno di scuderia Mercedes George Russell, e poi a Lewis Hamilton. Sul volto del monegasco non c'è ovviamente la gioia del secondo posto sul podio della Gara Sprint, vinta da Russell e con Hammer terzo, corsa nella notte italiana.

Leclerc- Hamilton: la rivalità per essere il miglior pilota Ferrari

Impensierisce molto il quindi il monegasco questo quarto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026: "Non sono molto contento. In qualifica su questa pista sono davvero pessimo, non è che io non faccia sforzi, ma dopo così tanti anni devo ormai accettare questo dato di fatto ciò che sicuramente è positivo è che siamo passato da otto decimi di ritardo dalla Mercedes a tre decimi, anche se Russell ha avuto problemi e quindi non sappiamo con una sessione pulita dove avrebbe potuto spingersi. La cosa buona è che non siamo troppo lontani e con queste macchine partire quarti o secondi non cambia molto - ha spiegato - questa macchina in qualifica ancora la devo capire, è meglio essere sotto il limite e fare sempre la stessa cosa che arrivare in Q3 e provare a fare qualcosa di diverso. Questo mi dispiace perché è sempre stata la mia forza, però ci si adatta. In gara ce la possiamo giocare con la Mercedes."

"L'assetto che ho scelto dovrebbe funzionare meglio in gara, domani l'obiettivo è vincere. Hamilton davanti a me in qualifica? Su questa pista essere a pochi millesimi da lui non è male, anche se ovviamente l'obiettivo è essere sempre il miglior pilota Ferrari. È stato più bravo di me e si è meritato la terza posizione", ha detto il pilota del Cavallino a fine qualifiche a Shanghai, accendendo la rivalità tra i due che si è vista anche nella Gara Sprint con l'inglese che ha difeso inizialmente la posizione sul monegasco nonostante avesse usato di più le gomme nel duello iniziale con la Mercedes. E non sono mancate nemmeno le frecciatine via radio: "Uuuh, lo spazio! Ma Lewis sa quanto sono larghe queste macchine, o no? Non mi ha dato spazio. Però può lamentarsi su quello successo in curva 3, quello è ok".

Le parole di Hamilton dopo el qualifiche del Gp in Cina

A fine qualifiche Lewis appare più sereno di Charles e subito si complimenta con Kimi Antonelli, suo 'erede' alla Mercedes: "Kimi è un ragazzo fantastico, è una bravissima persona e sono felice per lui. Si trova nell'ambiente adatto per crescere ed è bello vederlo migliorare gara dopo gara in una scuderia vincente come la Mercedes. La Ferrari in qualifica? Siamo migliorati e abbiamo fatto passi in avanti nell'erogazione della potenza. Russell è riuscito a fare il giro con un solo tentativo e penso avesse qualche decimo di margine".

 

 

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