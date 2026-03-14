L’Uomo della domenica di Giorgio Porrà celebra la leggenda di Enzo Ferrari

Giorgio Porrà racconta Enzo Ferrari, il Signore delle “Rosse” che ha messo il motore ai sogni e ha trasformato il Novecento nel suo personale autodromo. A questo eroe italiano è dedicata la nuova puntata de “L’Uomo della Domenica-Discorso su due piedi”, in onda da venerdì 6 marzo, alle 19.30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e anche on demand. Un ritratto in chiaroscuro che intreccia trionfi e cadute, visione industriale e fragilità intime. «La passione non è cieca, è visionaria», come ricorda Porrà, citando Stendhal. Attraverso immagini d’archivio e testimonianze autorevoli prende forma un racconto stratificato e potente. Leo Turrini ne evidenzia l’intuizione rivoluzionaria; Umberto Zapelloni e Luca Dal Monte ripercorrono la forza e le ombre di una leadership capace di resistere anche alla tempesta giudiziaria seguita alla tragedia della Mille Miglia del 1957, quando Ferrari fu accusato di omicidio plurimo colposo e poi assolto con formula piena. Luca Cordero di Montezemolo restituisce il lato più umano, ma al tempo stesso inflessibile, del Commendatore: «Sapeva tirare fuori il massimo dai collaboratori». Ivan Capelli racconta invece l’incontro con un uomo capace di orientare scelte decisive per una carriera.