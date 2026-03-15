Tensione Ferrari? Macché, Leclerc e Hamilton lottano e si divertono. Il gesto dopo lo spettacolo in Cina spiega tutto

SHANGHAI (CINA) - Si potrà dire di tutto. Si potrà dire che ha favorito la Mercedes , che è stata rischiosa e che ha ridotto le possibilità di fare più punti. Ma sicuramente non si potrà dire che la lotta Ferrari in Cina non sia stata spettacolare ed emozionante . Sul circuito di Shanghai Leclerc e Hamilton hanno dato vita ad una 'bagarre' da sogno, con sorpassi e controsorpassi giro dopo giro. La Mercedes ringrazia e firma la seconda doppietta stagionale, ma ringraziano anche i tifosi e la Formula Uno che hanno potuto assistere ad uno spettacolo pazzesco.

Hamilton e Leclerc regalano spettacolo in Cina

Dopo la Safety Car, i pit-stop e la rimonta su Russell, Ocon e Colapinto, Hamilton e Leclerc si ritrovano vicini in seconda e terza posizione. All'improvviso il monegasco spunta fuori e passa il compagno di squadra in curva-14. L'inglese resta quasi sorpreso ma poi inizia una lotta emozionante. Una battaglia al limite del contatto, ruota a ruota senza mai mollare. Alla fine a spuntarla è stato proprio Hamilton che, approfittando di un bloccaggio di Leclerc nel finale, ha piazzato il sorpasso decisivo per poi creare un gap che ha tenuto fino al traguardo. Ne ha approfittato anche Russell per riprendersi la seconda posizione, con le Rosse che hanno perso tempo impegnate nei loro sorpassi. Ma tant'è. Il dominante motore Mercedes avrebbe comunque portato l'inglese a superare le due Ferrari, che con la loro lotta hanno solo accelerato i tempi.

Il gesto tra Leclerc e Hamilton dopo lo spettacolo in pista

I tifosi si aspettavano parole di fuoco, lamentele e team radio furiosi per quanto accaduto in pista. Nulla di tutto ciò. "È una battaglia davvero divertente", l'unico team radio di Leclerc in pista. Poi, dopo il traguardo, il gesto che sottolinea come non ci sia alcuna tensione, ma solo voglia di lottare e divertirsi: Hamilton e Leclerc si affiancano e si fanno il pollice a vicenda, complimentandosi a vicenda per la bella battaglia. Impressioni confermate anche nelle interviste. "Lewis è stato più bravo, andava più forte di me. Sono contento per lui e deluso per me, ma mi sono veramente divertito", le parole di Leclerc. "La battaglia con Charles è stata grandiosa", gli fa eco Hamilton. E si conferma tranquillo anche Vasseur: "Lotta Ferrari? Nessuno ha esagerato, tutto sotto controllo. Era difficile congelare le posizioni, penso sia stata la decisioni giusta lasciarli correre. Bella battaglia per il team, la F1 e i fan. I ragazzi stanno lavorando bene e io li lascio correre".