Leclerc sbotta al team radio Ferrari dopo le qualifiche: "È una fott... farsa!"

Problemi in casa Ferrari. Charles Leclerc è frustrato per la prestazione della SF-26 nelle qualifiche del Gp del Giappone e non l'ha nascosto al team radio dopo averlo anche detto pubblicamente nei giorni passati. Antonelli, infatti, continua a stupire. Il giovane talento della Mercedes ha centrato la pole a Suzuka, davanti al compagno di squadra George Russell. Terzo posto per Oscar Piastri su McLaren, mentre le Ferrari incassano una mezza delusione con Charles Leclerc al quarto e Lewis Hamilton sesto. "Saremo in una situazione migliore rispetto alla McLaren ma credo che sia oggettivamente difficile raggiungere le Mercedes", ha ammesso il monegasco, che ha un ritardo di oltre sei decimi (+0"627). Parole molto diverse da quelle che ha pronunciato al suo team radio.