Leclerc sbotta al team radio Ferrari dopo le qualifiche: "È una fott... farsa!"
Problemi in casa Ferrari. Charles Leclerc è frustrato per la prestazione della SF-26 nelle qualifiche del Gp del Giappone e non l'ha nascosto al team radio dopo averlo anche detto pubblicamente nei giorni passati. Antonelli, infatti, continua a stupire. Il giovane talento della Mercedes ha centrato la pole a Suzuka, davanti al compagno di squadra George Russell. Terzo posto per Oscar Piastri su McLaren, mentre le Ferrari incassano una mezza delusione con Charles Leclerc al quarto e Lewis Hamilton sesto. "Saremo in una situazione migliore rispetto alla McLaren ma credo che sia oggettivamente difficile raggiungere le Mercedes", ha ammesso il monegasco, che ha un ritardo di oltre sei decimi (+0"627). Parole molto diverse da quelle che ha pronunciato al suo team radio.
Leclerc infuriato in Giappone
Charles era nervoso quando ha conosciuto il ritardo accumulato dalla Ferrari in qualifica: "Non sopporto questa qualifica, è una fottuta farsa!". Ancora: "Sono più veloce in curva, accelero prima, ma poi perdo tutto sul rettilineo!". Parole di chi vuole rischiare ma non può perché la parte elettronica è cambiata.
Il problema del software
La chiave della questione riguarda il software, il vero cervello della Power Unit. È lui che decide in tempo reale quando ricaricare la batteria e dove scaricare la potenza elettrica. Un sistema intelligente che impara giro dopo giro, esattamente come succede in Formula E. Proprio qui nasce il problema di Leclerc: se il pilota forza di più in curva o anticipa l’accelerazione rispetto al giro precedente, il consumo di energia sale bruscamente. Il software ricalcola tutto al volo e il resto del giro non va. Risultato? In questo tipo di regolamenti la costanza premia più del rischio non calcolato.
Problemi in casa Ferrari. Charles Leclerc è frustrato per la prestazione della SF-26 nelle qualifiche del Gp del Giappone e non l'ha nascosto al team radio dopo averlo anche detto pubblicamente nei giorni passati. Antonelli, infatti, continua a stupire. Il giovane talento della Mercedes ha centrato la pole a Suzuka, davanti al compagno di squadra George Russell. Terzo posto per Oscar Piastri su McLaren, mentre le Ferrari incassano una mezza delusione con Charles Leclerc al quarto e Lewis Hamilton sesto. "Saremo in una situazione migliore rispetto alla McLaren ma credo che sia oggettivamente difficile raggiungere le Mercedes", ha ammesso il monegasco, che ha un ritardo di oltre sei decimi (+0"627). Parole molto diverse da quelle che ha pronunciato al suo team radio.
Leclerc infuriato in Giappone
Charles era nervoso quando ha conosciuto il ritardo accumulato dalla Ferrari in qualifica: "Non sopporto questa qualifica, è una fottuta farsa!". Ancora: "Sono più veloce in curva, accelero prima, ma poi perdo tutto sul rettilineo!". Parole di chi vuole rischiare ma non può perché la parte elettronica è cambiata.