Ralf Schumacher e il commento durissimo sul futuro di Hamilton in Ferrari: "Ogni cosa ha una fine..."

"Quest'anno Hamilton si trova in una posizione migliore rispetto alla scorsa stagione, ma probabilmente non avrà alcuna possibilità contro Leclerc nel lungo periodo. Sia Hamilton che Alonso hanno vissuto momenti meravigliosi in F1, ma penso che sia giunto il momento di lasciare l'abitacolo a fine anno e dare spazio ai giovani". Con queste parole nettissime Ralf Schumacher, fratello di Michael, ci va giù duro senza filtri, vedendo per Lewis un futuro lontano dalla Ferrari . Il pilota britannico ha centrato il suo primo podio con la Rossa sul tracciato di Shanghai, ma le gare di Suzuka e Miami non hanno confermato i progressi. E allora sono tornate le critiche.

Schumacher: "Hamilton alla fine, Bearman merita la Ferrari"

Al podcast Backstage Boxengasse Ralf Schumacher ha aggiunto: "Hamilton ha ottenuto tutti gli obiettivi che voleva. È uno dei piloti più grandi di sempre, ma credo che ogni cosa abbia una fine. Ecco perché penso che sia il momento di dare spazio alla generazione più giovane. Oliver Bearman merita la chance di guidare la Ferrari. Credo anche che, se l'avrà, potrà competere con Leclerc. Non sarebbe facile per Charles. Si vuole mantenere il marchio Lewis Hamilton, ma ci sono molti giovani piloti promettenti in F2 che meritano un'opportunità. Spero che il prossimo anni la griglia di partenza sia un po' più giovane".

I rumors su Hamilton: "A fine stagione il ritiro"

Sulla scia di Ralf si inserisce anche il giornalista Louis Dekker, che al podcast NOS-F1podcast ha rivelato che Hamilton sarebbe pronto al grande annuncio: "Sarei disposto a scommetterci. Credo che Hamilton annuncerà a Silverstone il suo ritiro al termine di questa stagione". Ad avallare tale ipotesi anche Jeroen Bleekemolen, che ha aggiunto: "Sicuramente dovrà prendere una decisione prima o poi, e forse l’ha già presa". In realtà, queste voci che arrivano dall'Olanda e che sono rimbalzate anche sui social non hanno trovato alcun riscontro.