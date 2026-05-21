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Hamilton smentisce l'addio alla Formula 1: "Spero di restare in Ferrari per molto tempo. La vittoria dell'Arsenal..."

Il 41enne pilota britannico, sette volte campione del mondo, ha parlato in conferenza stampa in vista del Gp del Canada: cos'ha detto
3 min
TagshamiltonferrariArsenal

MONTREAL (CANADA) - Il circus della F1 è pronto a regalare spettacolo ed emozioni nel fine settimana in Canada e, in attesa di scendere in pista con la sua Ferrari a Montreal nel quinto appuntamento del Mondiale 2026, in conferenza stampa Lewis Hamilton ha smentito seccamente le voci su un suo possibile ritiro a fine stagione.

 

 

Ferrari, Hamilton smentisce le voci di ritiro

"Addio a fine anno? Ho ancora un contratto ed è tutto chiaro al 100% per quel che mi riguarda - ha detto Hamilton, sette volte campione del mondo e in Ferrari dal 2025 -. Sono motivato e continuo ad amare quel che faccio con tutto il cuore. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma non è neanche lontanamente nei miei pensieri. Sto programmando i prossimi 5 anni e spero di restare in Ferrari per tanto tempo".

 

 

Le parole da tifoso sul trionfo dell'Arsenal

Il 41enne pilota britannico, da tifoso e appassionato di calcio, ha poi commentato il trionfo dell'Arsenal in Premier League a 22 anni dall'ultima volta: "Mia sorella mi spinse a tifare per i Gunners, la vittoria è stata emozionante e mi ha reso orgoglioso - ha detto Hamilton -. La direzione intrapresa da loro negli ultimi anni è un'ispirazione e credo possano crescere di più. Guardo sempre ad altri che possano essere un'ispirazione e portare miglioramento nella mia squadra".

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