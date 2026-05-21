Hamilton smentisce l'addio alla Formula 1: "Spero di restare in Ferrari per molto tempo. La vittoria dell'Arsenal..."

MONTREAL (CANADA) - Il circus della F1 è pronto a regalare spettacolo ed emozioni nel fine settimana in Canada e, in attesa di scendere in pista con la sua Ferrari a Montreal nel quinto appuntamento del Mondiale 2026, in conferenza stampa Lewis Hamilton ha smentito seccamente le voci su un suo possibile ritiro a fine stagione.

Ferrari, Hamilton smentisce le voci di ritiro

"Addio a fine anno? Ho ancora un contratto ed è tutto chiaro al 100% per quel che mi riguarda - ha detto Hamilton, sette volte campione del mondo e in Ferrari dal 2025 -. Sono motivato e continuo ad amare quel che faccio con tutto il cuore. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma non è neanche lontanamente nei miei pensieri. Sto programmando i prossimi 5 anni e spero di restare in Ferrari per tanto tempo".

Le parole da tifoso sul trionfo dell'Arsenal

Il 41enne pilota britannico, da tifoso e appassionato di calcio, ha poi commentato il trionfo dell'Arsenal in Premier League a 22 anni dall'ultima volta: "Mia sorella mi spinse a tifare per i Gunners, la vittoria è stata emozionante e mi ha reso orgoglioso - ha detto Hamilton -. La direzione intrapresa da loro negli ultimi anni è un'ispirazione e credo possano crescere di più. Guardo sempre ad altri che possano essere un'ispirazione e portare miglioramento nella mia squadra".