La Ferrari punta tutto su Monaco dopo il mistero di Montréal: nuova chance per il rilancio

Cosa possa scaturire per la Ferrari da questo groviglio di contraddizioni che l’avvolge è difficile a dirsi. Arriva Montecarlo e il barometro segna tempo bello per la Rossa : per Charles Leclerc che «lì sarà tutta un’altra storia con la possibilità di vincere», per Lewis Hamilton la cui mossa vincente sembra essere non usare «il miglior simulatore mai visto» e che dopo aver svilito la power-unit di Maranello ha segnato la sua miglior gara da ferrarista ( secondo podio dopo la Cina, ma stavolta al secondo posto ) proprio su una pista di motore, per Fred Vasseur che confida in «un grande passo avanti dal GP di Spagna». A Maranello stanno lavorando su un’ evoluzione aerodinamica piuttosto corposa per Barcellona , a cominciare da ala anteriore e fondo .

Ferrari, Monaco è il crocevia

Ma intanto c’è tra due domeniche Monaco, quasi un crocevia dei destini Ferrari in questa stagione, dato che nessuna pista sembra tagliata meglio sulla buona aerodinamica e sul turbo piccolo di Maranello. Ci sarebbe pure da far cadere nell’imbuto un’altra considerazione: dal prossimo GP cambiano i criteri di verifica della FIA sul rapporto di compressione, se n’è tanto parlato in inverno ma la Mercedes - in vantaggio su questo fronte - si è già messa in grado di superare il test. La contraddizione ferrarista va anche sciolta tra l’assoluta ispirazione di Hamilton che si è battuto con Verstappen, precedendolo di corto muso, e l’inferno vissuto da Leclerc a parità di vettura. «Un weekend orribile, il più difficile della mia carriera - ha addirittura detto Charles - L’unica cosa positiva è che Lewis aveva la mia stessa macchina e guardando i suoi dati cercherò di dare delle risposte a questa mia fatica».

Ferrari, all-in su Monaco

Su Montecarlo sono già concentrati gli appetiti di entrambi. «Lì il feeling tornerà, non sono preoccupato, la nostra macchina è molto più da Monaco che da Canada» secondo Leclerc, mentre Hamilton ha rilanciato così: «Se abbiamo fatto tanto bene su una pista di motore, laddove conta di meno potremmo anche andare meglio. Guardo avanti e penso a Monaco, pronto per fare una grande battaglia». Con chi non è difficile intuire. C’è però anche il fattore-temperature da valutare: a Montreal si è corso con 12° che per le gomme di Formula 1 rappresentano quasi l’impraticabilità di campo. Il ritorno a condizioni più normali dovrebbe rimettere in gioco la McLaren, che domenica s’è incaprettata montando le gomme da bagnato alla partenza (e occhio: anche Hamilton le voleva e Verstappen le aveva addirittura scelte, cambiandole poi in zona Cesarini).