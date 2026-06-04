Leclerc svela: "Altri team mi volevano, ma io amo la Ferrari e credo in Vasseur"

MONTECARLO - "Rinnovo di contratto con la Ferrari? Non avevo una scadenza in mente, per me era tutto chiaro: amo il team e credo sia evidente all'esterno. Credo nel progetto e credo fortemente in Vasseur e ne fatto che possa riportare la Ferrari al vertice. Per questo sono e sarò ancora qui". Così Charles Leclerc , pilota monegasco della Rossa , commenta con soddisfazione il rinnovo di contratto pluriennale con la scuderia di Maranello . Alla vigilia del GP di casa ( qui tutti i dettagli sul programma del weekend nel Principato ), il classe 1997 - in conferenza stampa - s vela di aver, ancora una volta, sposato il progetto Ferrari nonostante alcune allettanti proposte : " C'erano altre opzioni, ma non dirò di chi si tratta ", ammette Leclerc che poi aggiunge: "P er me restare in Ferrari è la cosa più naturale. Amo il team, ma voglio anche vincere . Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia".

Leclerc: "Credo in Vasseur, vogliamo tornare a vincere. Sulla mia carriera..."

"Io credo tantissimo in Vasseur - spiega ancora Charles -. Questa è la prima macchina che ha davvero progettato col team. Abbiamo una visione a lungo termine ma vogliamo tornare a vincere il prima possibile". Sul futuro a Maranello: "Se concluderò qui la mia carriera? Sono ancora giovane, ma posso dire che al momento sento che questa è la scelta giusta e per questo rinnovare mi è sembrata la cosa più naturale. Ma non penso troppo in là".

Sul mondiale in corso, Leclerc non abbandona la speranza di rientrare nella lotta per il titolo: "Le cose possono sempre cambiare velocemente, troppo presto per dirlo. Ma c'è tanta motivazione per provare ad avvicinarci alla Mercedes che ha un vantaggio significativo, vedo bene qui anche McLaren e Red Bull ma avendo finora faticato in rettilineo, questa pista potrebbe aiutarci. Ma Mercedes sarà anche qui il team da battere".