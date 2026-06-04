Leclerc svela: "Altri team mi volevano, ma io amo la Ferrari e credo in Vasseur"
MONTECARLO - "Rinnovo di contratto con la Ferrari? Non avevo una scadenza in mente, per me era tutto chiaro: amo il team e credo sia evidente all'esterno. Credo nel progetto e credo fortemente in Vasseur e ne fatto che possa riportare la Ferrari al vertice. Per questo sono e sarò ancora qui". Così Charles Leclerc, pilota monegasco della Rossa, commenta con soddisfazione il rinnovo di contratto pluriennale con la scuderia di Maranello. Alla vigilia del GP di casa (qui tutti i dettagli sul programma del weekend nel Principato), il classe 1997 - in conferenza stampa - svela di aver, ancora una volta, sposato il progetto Ferrari nonostante alcune allettanti proposte: "C'erano altre opzioni, ma non dirò di chi si tratta", ammette Leclerc che poi aggiunge: "Per me restare in Ferrari è la cosa più naturale. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia".
Leclerc: "Credo in Vasseur, vogliamo tornare a vincere. Sulla mia carriera..."
"Io credo tantissimo in Vasseur - spiega ancora Charles -. Questa è la prima macchina che ha davvero progettato col team. Abbiamo una visione a lungo termine ma vogliamo tornare a vincere il prima possibile". Sul futuro a Maranello: "Se concluderò qui la mia carriera? Sono ancora giovane, ma posso dire che al momento sento che questa è la scelta giusta e per questo rinnovare mi è sembrata la cosa più naturale. Ma non penso troppo in là".
Sul mondiale in corso, Leclerc non abbandona la speranza di rientrare nella lotta per il titolo: "Le cose possono sempre cambiare velocemente, troppo presto per dirlo. Ma c'è tanta motivazione per provare ad avvicinarci alla Mercedes che ha un vantaggio significativo, vedo bene qui anche McLaren e Red Bull ma avendo finora faticato in rettilineo, questa pista potrebbe aiutarci. Ma Mercedes sarà anche qui il team da battere".