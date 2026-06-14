Hamilton si emoziona: "Ferrari, sarò grato per sempre. Mi chiedevo cosa significasse vincere qui..."
BARCELLONA (SPAGNA) - Apoteosi Ferrari nel Gp di Barcellona, settima tappa del Mondiale di Formula 1 2026. Lewis Hamilton conquista la Catalogna e vince, davanti a George Russell su Mercedes e il campione in carica Lando Norris su McLaren, il primo Gran Premio con la Rossa (un anno fa il successo nella Sprint in Cina) riaprendo anche la corsa al titolo piloti, complice il ritiro del leader Kimi Antonelli a quattro giri dal termine. Lewis è ora a -41 da Kimi e allunga a +7 su Russell: "Devo cominciare con un grazie per tutti, il team Ferrari, i ragazzi in fabbrica, Fred (Vasseur, ndr) per avermi portato in questo team", sottolinea il 41enne di Stevenage. "L'annata dell'anno scorso è stata quasi impossibile, quest'anno stiamo crescendo tanto. Ho i tifosi migliori del mondo, grazie grazie a tutti. 106 vittorie in carriera? Sono tutte speciali ma questa è qualcosa di unico. Mi chiedevo cosa significasse vincere con questa macchina, ora lo so e ne sarò grato per sempre. Forza Ferrari!".
Hamilton: "Sono felice. Campionato? Dobbiamo continuare a migliorare..."
Prima vittoria con la Ferrari, a Barcellona, per Hamilton che eguaglia così Schumacher: il fuoriclasse tedesco vinse, proprio in Catalogna, il suo primo Gp con la Rossa nel 1996. Un motivo in più per sognare: "Fiducia? Con tanto lavoro ho ritrovato il feeling, devo ringraziare chi ha lavorato dietro le quinte e il team per quello che ha portato e le sue decisioni. Sono davvero molto felice della mia vita, non c'è un'emozione più grande di questa. Campionato? Ci prendiamo questo risultato di oggi, dobbiamo continuare a migliorare".
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