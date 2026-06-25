Hamilton entusiasta della Ferrari: "Finalmente ho la macchina che avevo chiesto"

Lewis Hamilton finalmente sorride anche sulla Ferrari. Il 41enne inglese, reduce dalla prima vittoria in rosso a Barcellona, guarda con fiducia al Gran Premio d'Austria, in programma il prossimo weekend sul circuito di Spielberg. "Credo di essere davvero orgoglioso di tutto il team , è come se ogni persona in questa squadra portasse qualcosa e tutti stanno spingendo più che mai, migliorandosi - le parole di Hamilton - stiamo lavorando nel modo più unito che mai, con la grande leadership di Vasseur : vedere i miglioramenti che abbiamo chiesto a Barcellona e anche qui è un segno di come la squadra ha lavorato incredibilmente duro. Anche quello sul motore è un passo avanti, anche se non completo. È fantastico avere una macchina che finalmente ha le cose che avevo chiesto. Ci stiamo muovendo insieme e stiamo collaborando molto bene. Adoro guidare questa SF-26 , ora sto iniziando a essere in grado di mettere in pratica le cose che avevo chiesto e questa è la cosa che mi fa stare meglio. Mi concentro weekend dopo weekend e arrivo al circuito pensando solo a voler vincere la gara, senza fare discorsi sul Mondiale. Né io né il team stiamo pensando al campionato".

Leclerc cerca riscatto

Diverso è lo stato d'animo di Charles Leclerc, nuovamente fiducioso per i progressi della Ferrari, ma protagonista di due gare consecutive senza punti, sia nella sua Montecarlo che in Catalogna: "A Montreal (dove ha chiuso al quarto posto, ma molto staccato dal vincitore Antonelli, n.d.r.) e in particolare a Monaco abbiamo avuto alcuni problemi che si sono rivelati molto complessi - spiega il pilota monegasco di Maranello - lì ho perso un po’ di fiducia nella macchina, ma non nel pacchetto in sé. A Barcellona ho ritrovato il feeling di inizio anno, questo è un aspetto positivo. Penso che le ultime gare non siano state positive. Se guardo le cose in modo obiettivo, Monaco e Barcellona sono andate molto peggio di quanto avrebbero dovuto essere sulla carta. Abbiamo avuto due problemi tecnici in due gare consecutive, e questo ci è costato molti punti".

Voglia di vincere

Le Mercedes di Antonelli e Russell sembrano essere ancora le vetture migliori: "Credo che in termini di competitività la Mercedes sia ancora la macchina più veloce - spiega Leclerc - ma con il caldo di Barcellona siamo stati piuttosto bravi con le gomme, dunque spero che riusciremo a mantenere questo livello di prestazioni anche qui, sebbene i rettilinei siano più lunghi. La power unit della Mercedes è attualmente migliore, quindi mi aspetto di pagare un prezzo più alto. Continuiamo a portare aggiornamenti e questo dimostra il nostro impegno. Poi mi è sempre piaciuto il Red Bull Ring, non ci vinciamo da molto tempo, ma negli ultimi anni non avevamo la macchina per farlo. Ora ho la sensazione che siamo sulla strada giusta per ritrovare il ritmo che ci permetterà di vincere le gare".



