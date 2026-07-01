Hamilton a caccia di riscatto a Silverstone: "Pista speciale, una vera sfida. Non è solo..."

Lewis Hamilton si è espresso così dopo il difficile weekend di Spielberg, che lo ha visto arrivare quinto alla bandiera a scacchi e che ha rappresentato una doccia gelata per le ambizioni Ferrari. Avvicinandosi al weekend del GP di casa il britannico si è espresso così su Silverstone, uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario: "Quei tratti da alta velocità, soprattutto Maggotts, Becketts e Copse, rappresentano una vera sfida perché si affrontano a velocità elevatissime, con la vettura a pieno carico aerodinamico - le parole del pilota Ferrari -. Ci sono pochissimi circuiti che riescono a metterti alla prova quanto questo, ma non c'è solo il tracciato di speciale. Più di ogni altra cosa, c'è l'atmosfera: il sostegno dei tifosi è sempre straordinario e quando sei in pista riesci davvero a percepire tutta quella energia: aggiunge qualcosa di unico all'intera esperienza". Per Hamilton "È stato bellissimo vedere quanto questo evento sia cresciuto nel tempo. Non è solo una questione di numeri, ma anche di varietà del pubblico. Vedi tifosi di tutte le età e si percepisce davvero un'atmosfera da grande evento per tutta la famiglia".