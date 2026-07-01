Hamilton a caccia di riscatto a Silverstone: "Pista speciale, una vera sfida. Non è solo..."
Lewis Hamilton si è espresso così dopo il difficile weekend di Spielberg, che lo ha visto arrivare quinto alla bandiera a scacchi e che ha rappresentato una doccia gelata per le ambizioni Ferrari. Avvicinandosi al weekend del GP di casa il britannico si è espresso così su Silverstone, uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario: "Quei tratti da alta velocità, soprattutto Maggotts, Becketts e Copse, rappresentano una vera sfida perché si affrontano a velocità elevatissime, con la vettura a pieno carico aerodinamico - le parole del pilota Ferrari -. Ci sono pochissimi circuiti che riescono a metterti alla prova quanto questo, ma non c'è solo il tracciato di speciale. Più di ogni altra cosa, c'è l'atmosfera: il sostegno dei tifosi è sempre straordinario e quando sei in pista riesci davvero a percepire tutta quella energia: aggiunge qualcosa di unico all'intera esperienza". Per Hamilton "È stato bellissimo vedere quanto questo evento sia cresciuto nel tempo. Non è solo una questione di numeri, ma anche di varietà del pubblico. Vedi tifosi di tutte le età e si percepisce davvero un'atmosfera da grande evento per tutta la famiglia".
Vasseur: "Fondamentale partire col piede giusto"
Anche Fred Vasseur, Team Principal Ferrari ha commentato quello che sarà l'approccio della scuderia di Maranello a pochi giorni dal GP di Gran Bretagna: "Silverstone è uno dei circuiti più iconici del campionato e rappresenta una sfida molto diversa rispetto all'Austria. Arriviamo a questo weekend dopo aver analizzato attentamente la gara di Spielberg e identificato alcune aree di miglioramento. Sappiamo che il livello della competizione sarà come sempre estremamente alto e che ogni dettaglio farà la differenza" ha commentato il Team Principal della Rossa. Poi aggiunge: "Come al solito con il formato Sprint - prosegue Vasseur - avremo una sola sessione di prove libere prima di entrare in una sessione competitiva, quindi sarà fondamentale partire da subito col piede giusto. Per Lewis questa è una gara speciale e sappiamo quanto sostegno riceverà dai tifosi britannici. Silverstone offre sempre un'atmosfera straordinaria e non vediamo l'ora di scendere in pista".