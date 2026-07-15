Ferrari, Vasseur ci crede e rilancia: "Siamo una squadra unita"

La Ferrari si prepara ad affrontare uno dei fine settimana più complessi dell'intero Mondiale di Formula 1. Ed è chiamata a dare risposte importanti con Hamilton e Leclerc. Alla vigilia del Gran Premio del Belgio, Fred Vasseur ha sottolineato le difficoltà che attendono la scuderia sullo storico circuito di Spa-Francorchamps: Arriviamo qui sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile", ha dichiarato Vasseur.