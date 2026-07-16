"Hamilton non vincerà il titolo con la Ferrari": l'ex team principal durissimo contro Lewis

Steiner non crede ad Hamilton: "Non vincerà il titolo"

Si tratta Gunther Steiner, ex team principal della Haas e che oggi lavora in MotoGP, diventato celebre per la sua schiettezza nella serie "F1: Drive to survive", dove si vive da vicino l'atmosfera nel paddock. L'ex team principal ha rilasciato un'intervista alla Bild, parlando di diversi temi come le Mercedes, la FIA o il futuro di Verstappen. Tra gli argomenti anche le possibilità di Hamilton di spuntarla contro Russell e Antonelli. Possibilità che per Steiner sono pari a zero: "Non vincerà il suo ottavo titolo. La Mercedes è troppo forte. Ma se Lewis ha la macchina giusta, può ancora competere ai vertici. Per lui quest'anno era importante vincere finalmente con la Ferrari, deve bastare questo. Nessuno può togliergli questa gioia, e sono sicuro lo motiverà. Poi, più la Ferrari si affida a Lewis, più la situazione si complica per Charles, anche se non è affatto più lento, come abbiamo visto a Silverstone."