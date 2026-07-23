La Ferrari aggiorna l'ala 'macarena': in Ungheria spunta la versione da alto carico
MOGYOROD (UNGHERIA) - Attesa alle stelle per il Gran Premio dell'Ungheria, ultimo weekend di gara prima della pausa estiva. Tutti gli occhi sono ovviamente puntati sulla Ferrari, con la SF-26 grande favorita sull'Hungaroring pieno di curve lente e veloci dove la 'Rossa' eccelle. E con il weekend non ancora iniziato, la Ferrari ha già voluto dimostrare ai tifosi e agli altri team quanto ci tiene a fare bene su questa pista.
Ferrari, soluzione da alto carico per l'Ungheria
Le prime immagini dal box Ferrari, ancora in allestimento, hanno infatti già attirato tantissima attenzione per via di un dettaglio particolare. Si tratta di una modifica sull'ala 'macarena', la celebre ala posteriore con rotazione "al contrario" su cui la 'Rossa' si è affidata per questa prima metà del Mondiale. Sopra l'ala della SF-26 sono apparsi tre lunghi flap immobili, che non interferiscono con gli elementi mobili sul posteriore della vettura. Si tratta di una soluzione da alto carico, che va ad impattare sull'aerodinamica della monoposto rendendola più veloce e maneggevole in curva, un'aggiunta perfetta per un circuito come l'Hungaroring che viene spesso definito come un "Montecarlo senza muri".