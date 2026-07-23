La Ferrari aggiorna l'ala 'macarena': in Ungheria spunta la versione da alto carico

MOGYOROD (UNGHERIA) - Attesa alle stelle per il Gran Premio dell'Ungheria, ultimo weekend di gara prima della pausa estiva. Tutti gli occhi sono ovviamente puntati sulla Ferrari, con la SF-26 grande favorita sull'Hungaroring pieno di curve lente e veloci dove la 'Rossa' eccelle. E con il weekend non ancora iniziato, la Ferrari ha già voluto dimostrare ai tifosi e agli altri team quanto ci tiene a fare bene su questa pista.