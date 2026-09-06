I primi folli giri di Leclerc a Monza: scintille con Hamilton, poi va a sbattere. Lewis: "Mi ha spinto fuori"

I primi giri a Monza sono stati folli e ad alta tensione. Dopo il semaforo verde Leclerc e Hamilton hanno ingaggiato un duello di forza in cui ha avuto la peggio Lewis, che è uscito di pista oltre il cordolo e sulla ghiaia salvo poi rientrare, perdendo però diverse posizioni. Il britannico si è infuriato via radio: "Mi ha spinto fuori!" . Al terzo giro invece è stato Leclerc a compromettere la sua corsa: ha perso il posteriore alla Parabolica nel tentativo di resistere all'attacco di Piastri ed è finito violentemente a muro , per fortuna senza conseguenza per la sua salute.

Leclerc con le mani in testa e i tifosi in lacrime

Non appena Charles ha sbattuto contro le protezioni distruggendo la Ferrari e mettendo fine alla gara, sugli spalti s'è avvertito lo shock. C'è chi si è messo a piangere, chi è rimasto senza parole. Lo stesso Leclerc, dopo essere stato accompagnato fuori dalla pista, si è seduto sull'erba all'ombra di un albero con le mani tra i capelli, deluso e scoraggiato.

Le scintille Leclerc-Hamilton

I due ferraristi sono venuti a contatto nelle primissime curve quando Hamilton, dopo lo start, si è buttato all'interno nel pertugio lasciato da Lecerlc. Sono andati ruota a ruota, nessuno ha mollato fino a quando Lewis non ha alzato il piede, finendo fuori. Il britannico si è trovato all'esterno, Leclerc non ha rinunciato alla posizione e ha accompagnato oltre il cordolo Hamilton, che poi si è infuriato.