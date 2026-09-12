Ferrari senti Hamilton: "Non siamo vicini, c'è qualcosa che noi non abbiamo e gli altri sì"
MADRID (SPAGNA) - Missione fallita per la Ferrari a Madrid, dove oggi (sabato 12 settembre) le Rosse di Lewis Hamilton e Charlel Leclerc hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto le qualifiche in vista del Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1 in programma domani (Lando Norris in pole con la sua Mc Laren, davanti alla Mercedes del leader della classifica Kimi Antonelli e alla Red Bull di Max Verstappen).
Hamilton e le parole sulla Ferrari a Madrid
Particolarmente deluso l'inglese: "Non mi sono sentito particolarmente vicino alla pole position, purtroppo - ha detto Hamilton ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della sessione che ha 'disegnato' la griglia di partenza in vista della gara -. Dopo il primo tentativo nel Q3 ero al primo posto, ma poi gli altri sono migliorati tanto. Sicuramente hanno qualcosa che noi non abbiamo. Avere un set in più di gomme non credo che sarà un grande vantaggio per noi".
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