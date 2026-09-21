Ferrari all'attacco, pronta "un’evoluzione significativa" per la SF-26: ecco quando arriverà l'aggiornamento

La Ferrari è pronta a rivoluzionare in maniera significativa la SF-26 . Nonostante gli ultimi risultati al di sotto delle aspettative, con quattro Gran Premi consecutivi senza conquistare nemmeno un podio , a Maranello il lavoro sullo sviluppo della monoposto prosegue senza sosta. Il team principal Frederic Vasseur aveva già anticipato nelle scorse settimane la volontà della Rossa di continuare a portare aggiornamenti fino al termine della stagione . Una strategia resa possibile anche dalla gestione del budget cap , studiata per consentire alla squadra di trasferire parte del lavoro svolto sulla vettura attuale anche nel progetto della monoposto del prossimo anno . Secondo il sito specializzato 'The Race', il prossimo appuntamento cerchiato in rosso sul calendario della Ferrari sarà il Gran Premio di Austin , in programma al Circuit of the Americas dal 23 al 25 ottobre .

Ferrari, occhi puntati sul GP di Austin: novità in vista

Secondo il sito specializzato 'The Race', il prossimo appuntamento cerchiato in rosso sul calendario della Ferrari sarà il Gran Premio di Austin, in programma al Circuit of the Americas dal 23 al 25 ottobre. Il nuovo pacchetto, inizialmente previsto in anticipo e poi posticipato, dovrebbe rappresentare un’evoluzione importante della SF-26. Al centro degli interventi ci sarà soprattutto il fondo, insieme ad altre aree sulle quali gli ingegneri aerodinamici hanno continuato a lavorare dopo il Gran Premio di Barcellona. L’obiettivo della Ferrari è quindi quello di sfruttare le prossime gare - il trittico Azerbaijan, Bahrain e Singapore - per continuare a migliorare la vettura, raccogliendo al tempo stesso dati e soluzioni utili anche in vista del progetto 2027.