Leclerc potrebbe partire ultimo a Baku: il motivo e quando si scoprirà della penalità

Dopo il quarto posto a Madrid, dove ha vinto ancora Antonelli e dove Hamilton non è nemmeno arrivato al traguardo, Leclerc punta il GP a Baku, in Azerbaigian, nel quale però potrebbe scontare una penalità in griglia. È tutto da ricollegare all'incidente a Monza alla Parabolica e alla power unit: infatti, nel Gran Premio di casa la Ferrari di Charles è finita contro le barriere danneggiandosi gravemente. Il motore è stato poi ritirato per la gara di Madrid e inviato per controlli approfonditi, che in realtà non avrebbero riscontrato problemi irreparabili. Il che significa che, in teoria, Leclerc a Baku potrebbe abbandonare la vecchia versione e rimontare la power unit aggiornata. Ma la Ferrari non vorrebbe rischiare...