Leclerc potrebbe partire ultimo a Baku: il motivo e quando si scoprirà della penalità
Dopo il quarto posto a Madrid, dove ha vinto ancora Antonelli e dove Hamilton non è nemmeno arrivato al traguardo, Leclerc punta il GP a Baku, in Azerbaigian, nel quale però potrebbe scontare una penalità in griglia. È tutto da ricollegare all'incidente a Monza alla Parabolica e alla power unit: infatti, nel Gran Premio di casa la Ferrari di Charles è finita contro le barriere danneggiandosi gravemente. Il motore è stato poi ritirato per la gara di Madrid e inviato per controlli approfonditi, che in realtà non avrebbero riscontrato problemi irreparabili. Il che significa che, in teoria, Leclerc a Baku potrebbe abbandonare la vecchia versione e rimontare la power unit aggiornata. Ma la Ferrari non vorrebbe rischiare...
La penalità per Leclerc
La scuderia di Maranello starebbe pensando di montare quel motore solamente durante le prove libere del venerdì in Azerbaigian prima di passare a un’unità nuova per il resto del fine settimana, il che comporterebbe una penalità in griglia. D'altronde il Team Principal Vasseur a Madrid aveva già anticipato: "Vedremo quando dovremo scontare la penalità con Charles, ma penso che Baku dovrebbe essere abbastanza adatto".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS