“ Il segreto di Antonelli? Mi piacerebbe saperlo, sta facendo qualcosa che funziona tanto. Ma non è del tutto una sorpresa se vediamo quello che ha fatto di speciale nelle categorie inferiori ". Così il pilota monegasco della Ferrari , Charles Leclerc , nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Formula 1 di Azerbaigian , a Baku . "Ha sofferto nella prima stagione, mentre in questa è stato perfetto anche contro un pilota che reputo molto forte come Russell. Ma capire quale sia il segreto della sua forza non lo sappiamo, riesce a fare sempre il giro quando conta ”, ha aggiunto il classe 1997 .

La rivelazione di Leclerc: "Il mio rapporto con Hamilton? A volte siamo andati oltre..."

Il pilota monegasco ha parlato anche del suo rapporto con Lewis Hamilton: "Ci sono dei momenti in cui a volte sono andato oltre, altre volte è stato Lewis, ma il punto è parlarne e lo abbiamo fatto perché siamo una squadra". "Le regole d’ingaggio? Sono chiare tra noi e non vogliamo che cose come Monza, alla curva due, accadano ancora. Ma penso che la cosa sia stata analizzata e discussa in modo esagerato. Ma succede sempre quando di mezzo c’è la Ferrari. Detto questo, sono in F1 per lottare con i migliori e Hamilton è uno di quelli", aggiunge il classe 1997.

Leclerc: "La pista di Baku mi ha sempre dato soddisfazioni"

“GP di Baku? Ho il record delle pole qui ma non ho ancora vinto. Vero. Quest’anno però con le qualifiche abbiamo faticato. Certo, essere davanti sarebbe una bella chance per vincere, ma è presto e dobbiamo prepararci e concentrarci. La pista mi piace e mi ha dato soddisfazioni, vedremo”, ha detto Leclerc in vista della gara.