Hamilton duro: "Ferrari, siamo lenti!". Leclerc deluso: "Non potevamo fare di meglio"

BAKU (AZERBAIGIAN) - "La gara? Sicuramente è stata difficile, non una delle migliori della stagione sia per me sia per la vettura. Ora dovremo indagare accuratamente sul perché siamo stati così lenti lungo tutto il corso del weekend". È il commento di Lewis Hamilton al termine del Gp d'Azerbaigian , a Baku , chiuso dal pilota inglese della Ferrari in sesta posizione . Ai microfoni di 'Sky Sports Uk', il classe 1985 ha poi aggiunto: "Sostanzialmente non avevamo grip e non c’era il giusto equilibrio all’anteriore. Ad ogni modo grazie ai ragazzi del team per avere continuato a provarci fino alla fine. Nel complesso, però, chiudiamo un fine settimana opaco. Dal mio punto di vista non è stato un granché". Lewis si è espresso ancora più duramente ai microfoni di 'Sky Sport Italia': " Non c'è un problema solo, ma diversi aspetti che dobbiamo risolvere. Al momento non ho la sensazione che le prossime gare possano essere migliori per noi, anche se in Malesia ci saranno circostanze diverse . Potrebbe essere un problema minore far funzionare le gomme. Guardando la potenza che avevano gli altri in questo weekend, comunque non sarà semplice. Magari potremmo andare meglio a Singapore ".

Leclerc: "Ferrari indietro sul passo gara. Red Bull e Mercedes? Altro pianeta..."

"Dopo le FP1 e le FP2 sapevamo che avremmo faticato; rispetto alla McLaren eravamo indietro sul passo gara. Red Bull e Mercedes erano su un altro pianeta rispetto a noi, e questo è stato più o meno confermato in gara", così invece Charles Leclerc dopo il quarto posto finale al GP di Baku. "Risultato finale? Sono deluso, ma onestamente non credo che avremmo potuto fare molto meglio oggi, perché è piuttosto difficile difendersi sui rettilinei. È frustrante perché, per una volta, - spiega il monegasco - le qualifiche erano andate bene, salvo poi faticare in gara. È un peccato. Quanto al dover gestire gli errori altrui? Bisogna restare concentrati al 200%. Non ci si può permettere cali di attenzione. Ho dovuto mantenere la concentrazione per tutta la gara, il che è stato particolarmente difficile dato che questo fine settimana non sono stato bene. Oggi mi sento un po' meglio, ma non è stato facile. Tuttavia, a prescindere dalla malattia, il quarto posto era la posizione migliore che potessimo ottenere oggi". Il pilota della Ferrari ha detto la sua dopo il Gp azero anche ai microfoni di 'Sky Sport Italia': "Tutti i motori sono nel pool da usare e avevo l'ultimo. Abbiamo fatto il possibile, ma in rettilineo non c'era nulla da fare. In ogni giro perdiamo in rettilineo, gli altri stanno arrivando e c'è da lavorare. Dobbiamo reagire, perché ogni volta che prendiamo un distacco con gli upgrade poi diventa difficile recuperare".