Vasseur perde la pazienza: "Horner cerca lavoro, per me è frustrante. In Ferrari non lavoriamo con serenità"

Vasseur non ci sta: "Sono sempre domande su Horner"

Una situazione che inizia a farsi 'infuocata' in casa Ferrari, con Vasseur diviso a metà tra domande sui risultati in pista e sulle dichiarazioni di Horner. E così, dopo Baku, anche il team principal della Rossa ha deciso di aprirsi ai media fornendo la sua versione di quanto sta succedendo: "Il fatto che il 50% delle domande riguardi questo, credo sia una situazione un po' frustrante - le parole al The Race dopo il GP dell'Azerbaigian -, per me e per il team. Non stiamo lavorando con serenità. Stiamo lottando per il secondo posto nel campionato costruttori e, alla fine, ne parliamo tutti molto, anche tra i ragazzi del box. Le cose stanno così, non dipende da me. Il signor Horner sta cercando lavoro, lo sanno tutti, ovunque. Ma io cosa posso fare? Cerco solo di dare il massimo per spronare la squadra, per motivarla e concentrarmi su ciò che funziona meglio oggi". Solitamente calmo e razionale, in questo caso Vasseur si lascia un po' andare su una situazione complicata, per lui e per la Ferrari: "In ogni intervista, 25 volte al giorno, torniamo sempre su questo argomento Horner. Quello che ho alla Ferrari è il lavoro più bello del mondo, abbiamo ancora sette gare da disputare e darò il massimo fino all'ultima curva. La possibilità di lavorare insieme ad Horner? Dovete chiederlo al mio assistente...".