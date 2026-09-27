Ferrari in confusione: Leclerc e la parola di troppo sulla power unit

La Ferrari non si fa mai mancare nulla, soprattutto nei momenti più complicati. Così, dopo la delusione di Baku, con le Rosse ancora fuori dal podio , sono già virali le immagini dell'ennesima gaffe in casa Maranello , stavolta con protagonisti Leclerc e l'addetta stampa del Cavallino.

Leclerc svela i piani Ferrari, l'addetta stampa lo fulmina

Deluso per non essere riuscito a sfruttare appieno il secondo posto in griglia, Charles Leclerc risponde senza filtri al termine del Gp dell'Azerbaigian, facendosi sfuggire un'informazione di troppo, salvo correggersi goffamente dopo lo sguardo stralunato dell'addetta stampa della Ferrari, che lo stava affiancando durante le interviste. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e che sono diventati virali sulle piattaforme social.

"Ho usato l'ultima specifica... ma forse sto dicendo qualcosa che non avrei dovuto...". La spontaneità di Leclerc rivela la volontà della Ferrari di non offrire informazioni utili alla concorrenza, soprattutto riguardo le informazioni sull'utilzzo dell'Aduo 2: "Non so se sto dicendo qualcosa che non dovevo dire, pensavo si sapesse...".