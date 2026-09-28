La dolce dedica di Hamilton ad un anno dalla morte di Roscoe: "Mi manca il mio migliore amico"

"È passato un anno da quando Roscoe se n’è andato. È stato duro stare senza il mio migliore amico e non passa giorno senza che io desideri che fosse qui con me". Così, con un lungo post su Instagram corredato da una serie di immagini a metà tra il divertente e il commovente, Lewis Hamilton ricorda Roscoe. L'amato bulldog del pilota della Ferrari è scomparso un anno fa, a causa di una forma acuta di polmonite, ma non ha mai abbondato cuore e pensieri del fuoriclasse britannico: "Penso a lui e a Coco (l'altro bulldog di Lewis, 'gemello' di Roscoe scomparso nel 2020 in pieno Covid, ndr) ogni giorno; per quanto mi rattristi non averli più accanto, sono immensamente grato per il tempo trascorso insieme e per averli avuti nella mia vita. Sono stati presenti in alcuni dei momenti più felici della mia esistenza. Oggi riguardo queste foto e questi video, sorridendo e ridendo mentre rivivo quei momenti".