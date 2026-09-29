Ferrari netta, smentito l'addio di Vasseur: "La fiducia c'era e continua ad esserci"
Fred Vasseur non si tocca. Questa la netta presa di posizione della Ferrari a difesa del suo team principal, al centro delle critiche in un momento in cui la scuderia di Maranello è sì seconda nella classifica del Mondiale costruttori (alle spalle della Mercedes), ma non sale ormai sul podio con i suoi piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton da cinque gare consecutive.
Vasseur, le parole di Hornet e il sostegno della Ferrari
La Ferrari ha confermato di aver già preso le sue decisioni e che ripone "piena fiducia" nel dirigente francese e nel suo team. Vasseur è entrato a far parte della Ferrari all'inizio della stagione 2023 e, durante questo periodo, è stato spesso oggetto di critiche in merito al suo ruolo. L'ultima indiscrezione è emersa durante il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, in seguito alle dichiarazioni dell'ex team principal della Red Bull, Christian Horner, impegnato nella promozione del suo nuovo libro, rilasciate al quotidiano 'The Times', nelle quali affermava che la Ferrari sarebbe stata la sua destinazione "ideale". Dichiarazioni a cui ha replicato indirettamente lo stesso Vasseur ("Horner cerca lavoro, per me è frustrante"), difeso ora a spada tratta dalla scuderia di Maranello.
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