Hamilton criptico: "Sono al fianco di Vasseur, se volete puntare il dito ci sono persone più in alto..."

SEPANG (MALESIA) - In casa Ferrari l'argomento caldissimo resta quello legato a Fred Vasseur , il team principal che si è visto travolgere dalle dichiarazioni di Horner e poi difeso dalla Rossa con un comunicato ufficiale. Il futuro del francese resta comunque in bilico dopo l'ennesima stagione destinata a chiudersi lontana dalla vetta. E in una situazione così complessa fanno particolare rumore le parole di Lewis Hamilton , intervenuto ai media nel giovedì di Sepang , giorno del weekend di gara dedicato alle interviste e alle conferenze stampa.

Il messaggio di Hamilton: "Ci sono tante persone sopra Vasseur..."

L'inglese, terzo in classifica piloti ma ormai troppo lontano dal leader Kimi Antonelli, ha voluto difendere Vasseur in questo caso, alludendo anche ad una situazione 'particolare' in casa Ferrari: "Quello che sta facendo la Ferrari è positivo - le parole a Sky Sport UK -. In termini di unità del team, eravamo già uniti anche prima. Fred è la persona che ci guida e sta facendo un lavoro fantastico. Se guardate storicamente quanti si sono succeduti in quel ruolo, credo che sia in una posizione migliore di loro. Ma alla fine non è una situazione che dipende da un solo uomo, si tratta di tantissime persone. Se volete puntare il dito, fatelo da un’altra parte. Ci sono persone più in alto che ne fanno parte, tantissime persone. Fred resta nella sua posizione, non andrà da nessuna parte e io continuerò a restare al suo fianco, continuando a credere nella direzione che stiamo prendendo”. Poi ancora ha voluto sottolineare: "Fred è un leader fantastico, è la persona giusta. Tuttavia c’è una struttura che esiste da tempo. Che sia necessaria rivederla o meno, non si tratta solo di Fred, ma ci sono anche persone al di sopra di lui. Ci sono dei cambiamenti che farei, ma non ve ne parlerò. Toto Wolf alla Mercedes si trova in una situazione diversa rispetto a Fred, le strutture sono molto diverse. Posso dire solo questo”.

Anche Leclerc difende Vasseur: "Abbiamo un rapporto speciale"

Al fianco di Vassuer anche Charles Leclerc, che ha voluto ribadire il concetto già espresso dal compagno di squadra: "Ho sempre detto quanto io abbia fiducia in Fred e quanto lui sia importante per il team, abbiamo un rapporto molto speciale, ma al di là di questo credo che sia estremamente competente in ciò che fa. Penso che sia stato preziosissimo finora e che lo sarà altrettanto negli anni a venire. La nota ufficiale della Ferrari? Credo che all’interno della squadra non ci siano mai stati dubbi sul fatto che avesse tutto il nostro sostegno ma volte è necessario chiarirlo anche al mondo esterno"