Vasseur fa muro in Ferrari con Leclerc e Hamilton: “Non sono loro a difendere me, ma…”

Una cosa è certa: a Sepang tutti possono vincere. Anche la Ferrari . Già, in Malesia va in scena il tutto contro tutti, così anche Hamilton e Leclerc hanno le loro chance per dare una sterzata decisa alla stagione della Rossa . A fare il punto nel post-qualifica ci ha pensato Fred Vasseur .

Vasseur sul momento della Ferarri

"Hamilton? Una buona qualifica senza dubbio, Verstappen volava ed era difficile raggiungerlo. Leclerc è andato un po' sulla difensiva, ma la sessione è stata positiva. Conterà tantissimo il degrado in gara. Q1 con le medie? Valutate voi... Credo che la cosa più importante sia la gara, il degrado sarà alto, tutti avremo delle opzioni differenti per domani, con Charles abbiamo preferito bruciare un set di medie così. Io difeso da Lewis e Charles? Non sono solo loro a difendere me o io a difendere loro, credo che si debba smettere con queste voci e pettegolezzi. Stiamo lavorando come team, dobbiamo lavorare tutti uniti, dobbiamo agire insieme senza alimentare il sistema. La parte più difficile del mio lavoro? Le interviste quando ci sono 50 gradi...".