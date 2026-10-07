La frecciata di Verstappen: "Io alla Ferrari? Che senso ha lottare per il quinto o sesto posto"

Tornato alla vittoria a Sepang dopo 301 giorni di digiuno e più di un malumore sulla Formula 1 attuale, Max Verstappen ha ritrovato la verve in vista del Gp di Singapore di domenica prossima. " Voglio solo vincere ", dice a Sky Uk il pilota olandese che di recente ha rinnovato per quattro stagioni il suo contratto con la Red Bull. Alla domanda se abbia mai preso in considerazione il passaggio alla Ferrari , il quattro volte campione del mondo ha risposto schiettamente: "Ho assolutamente molto rispetto per il marchio. Ma se questo significa impegnarsi per poi ritrovarsi a lottare per il quinto o sesto posto, che senso ha ?".

Il possibile ritorno di Horner

Verstappen poi spiega: "La Red Bull è una seconda famiglia per me, e la sfida della ricostruzione è ciò che mi motiva". Il 29enne olandese ha poi commentato il possibile ritorno in F1 di Christian Horner, fino allo scorso anno team principal alla Red Bull: "Ha dimostrato di aver fatto un buon lavoro. Certo, circolano molte voci e non so quanto ci sia di vero. Non voglio sembrare scortese, ma non è un problema o una preoccupazione che mi riguardi. Lui vuole tornare e, se si presenterà una buona opportunità, sono certo che lo farà, anche se non so dove ciò avverrà".