Hamilton chiede scusa alla Ferrari: "Oggi vi ho deluso, la strategia è colpa mia"
Verstappen ha dominato il GP di Singapore, chiudendo al primo posto davanti alla Ferrari di Leclerc. E' stata meno brillante la gara di Hamilton. Il britannico ha optato per una tattica con una sola sosta (decidendo di non fermarsi durante la Virtual Safety Car) e ha centrato soltanto il sesto posto, subendo negli ultimi giri i sorpassi di Antonelli, Norris e Piastri. Un disastro. Ma nel complesso, comunque, la Ferrari può ritenersi soddisfatta: 26 i punti conquistati, gli stessi della Red Bull e quattro in più della McLaren. Un bottino utile nella lotta per il secondo posto nel mondiale costruttori. Hamilton però non era contento e ha fatto mea culpa come si evince dalle radio dei due piloti Ferrari al termine del Gp di Singapore.
Cosa ha detto Hamilton dopo Singapore
"Scusate, ragazzi. Oggi vi ho deluso con quella strategia, è stata una mia decisione. Abbiamo perso punti preziosi. Cercherò di rimediare nella prossima gara. Ottimo lavoro con le soste ai box". Le parole di Hamilton non lasciano spazio ad interpretazioni: l'inglese ha chiesto perdono all'universo Ferrari.
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