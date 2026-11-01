Hamilton al veleno contro Leclerc via radio: "Gli stanno regalando la vittoria!"

Scintille in pista e via radio tra i due piloti della Ferrari. Tutto nasce quando Leclerc arriva fortissimo e stacca su Hamilton, che non gli lascia spazio e finisce con Charles che taglia sull'erba. L'incidente è sotto investigazione, possibile una penalità. Poi al giro 13 arriva l'annuncio della direzione gara: cinque secondi di penalità a Leclerc per l'incidente con Hamilton e l'aver tagliato una curva. "5 secondi è poco rispetto a tutto il vantaggio che sta guadagnando", dice Hamilton polemizzando dopo la penalità a Leclerc. Ma non finisce qui.